Catalunya será la comunidad que más reducirá la lista de espera de la dependencia con la inyección de fondos estatal

El Congreso aprobó el martes la reforma de la ley de dependencia y discapacidad, que favorece la creación de nuevas prestaciones, servicios y reduce la burocracia. El paquete normativo, que según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sienta las bases para "refundar el sistema de cuidados" viene acompañado, también según sus propias palabras, "de la mayor inversión de la historia en la dependencia", con la transferencia de 6.200 millones de euros más, que el Gobierno repartirá entre las comunidades entre este ejercicio y el próximo. Se multiplica por cinco la cantidad destinada desde 2018.

El Ejecutivo calcula que la inversión de fondos extra permitirá reducir las ingentes listas de espera en 71.000 personas en 2027, el 35% de ellas en Catalunya (24.881), la autonomía que se verá más beneficiada en este ámbito. Muy por dentrás se situarán Andalucía, con 15.461 personas menos y la Comunidad de Madrid, con 11.491 personas menos. Si se cumplen las previsiones, la lista de espera global se reducirá un 47%, lo que supondrá una caída récord.

Al mismo tiempo, los fondos servirá para aumentar el número de beneficiarios, en un contexto de envejecimiento de la población. Derechos Sociales calcula que el año próximo se incorporarán 417.000 usuarios, con Andalucía a la cabeza (con 102.333 nuevas personas con algún grado de dependencia y de prestación reconocida), seguida de la Comunitat Valenciana (61.727) y Catalunya (61.470).

Fuentes ministeriales explican a EL PERIÓDICO que se han calculado los datos partiendo de la experiencia que tuvo el incremento de recursos del Plan de Choque, aprobado en 2021, en cada autonomía y aplicando el dato al número de personas en lista de espera.

Más de 100.000 empleos

Por último, el Gobierno prevé que la inyección de fondos en los dos próximos ejercicios permitirá crear entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia, que adolece de una gran falta de mano de obra. Andalucía será la comunidad que creará más empleo, según los cálculos de Derechos Sociales, unos 23.577 puestos de trabajo. Seguida de la Comunidad de Madrid, con 22.325 puestos y Catalunya, con 13.611.

Además de los puestos de trabajo de nueva creación, el Ministerio de Derechos Sociales ha trasladado a las autonomías que un objetivo prioritario de la ampliación de la financiación debe traducirse en la mejora de las condiciones laborales del sector, que se encuentra entre los peor pagados y con más temporalidad y rotación. Como el Gobierno no tiene potestad sobre los convenios colectivos, ha abierto una mesa de diálogo con los sindicatos y patronal para que favorecer esta mejora.