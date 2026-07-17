Catalunya contrata a 160 profesores para desdoblar Matemáticas de 4º de ESO en generales y avanzadas por orden judicial

El Departament d’Educació i Formació Professional contratará a 160 nuevos profesores de Matemáticas el próximo curso 26-27 para dar cumplimiento a la sentencia del TSJC que le obliga a ofrecer Matemáticas A (más sencillas o generales) y Matemáticas B (más complejas, orientadas al alumnado que se propone estudiar Bachillerato científico) en 4º de ESO.

Y esta no es la única novedad que llega a las aulas catalanas por órdenes de instancias superiores a la conselleria (ya sea un juez o un requerimiento del Ministerio para adaptar el currículum catalán a la Lomloe). Entra también en vigor tras el verano la disminución del valor del Treball de Recerca –ya no será el 10% de la nota, sino que tendrá el peso de cualquier otra materia–; se empezará a aplicar la polémica fusión de las ciencias, además de prohibir que el alumnado del Bachillerato social pueda cursar las Matemáticas del científico (algo que hasta este curso Catalunya permitía).

Giro de guion

Las dobles Matemáticas en 4º de ESO desembarcarán en septiembre en los institutos sin que estos hayan tenido margen para asimilarlo, ya que el juez no solo ha obligado a la conselleria a impartirlas, sino que ha dictaminado también, ya a final de curso, hacerlo de forma distinta a las consignas que el Departament ya había dado a los centros. En un primero momento, las nuevas directrices se habían dado a finales de abril, ya con poco tiempo: la conselleria había apostado por una fórmula flexible, con tres opciones [que incluían codocencias]. Sin embargo, el TSJC estimó que esa fórmula no se ajustaba a lo que requería la sentencia y exigió al Departament que ofreciera dos materias separadas, sin grises. De ahí la contratación de estos 160 nuevos profesores de Matemáticas que el consejo ejecutivo aprobará en breve.

El detonante de estos cambios en un currículum que apenas tiene tres años –se aprobó en 2022– ha sido el recurso presentado (y ganado) por el sindicato Professors de Secundària (Aspepc), que obliga a la conselleria a adaptar los contenidos básicos a la Lomloe, la ley de educación española, que recoge el desdoblamiento de las Matemáticas en 4º de ESO o la obligación de los centros de ofrecer a su alumnado todas las optativas recogidas en el currículo (y realizar las que tengan mínimo 10 inscritos), otra de las novedades del curso próximo.

El peligro de hacer volver al 'coco' de las Matemáticas

A ojos de Jordi Deulofeu –matemático, investigador y especialista en didáctica de las matemáticas, profesor honorario de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adscrito al Departamento de Didáctica de la Matemática–, el problema de hacer elegir a los alumnos en 4º de ESO (o ya a finales de tercero, cuando eligen las materias del próximo curso) entre unas matemáticas "fáciles" y otras "difíciles" tiene el peligro de hacer volver al "coco" de las matemáticas.

"El gran problema de las Matemáticas es que muchos niños creen que no valen para las mates y existe el riesgo de que directamente opten por las A (las sencillas), y se pierdan muchas cosas que estarían perfectamente capacitados para aprender solo por miedo", apunta el experto. Un reto muy ligado a este en el que jugarán un papel muy impornte tutores y orientadores es evitar el síndrome de la impostora. Que las niñas no sientan que "no sirven" para las Matemáticas "difíciles" y se apunten en masa a las "fáciles".

Raül Fernández, presidente de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), ve con buenos ojos la idea de diferenciar los grupos. "En 4º se están jugando el título; es una manera de dar una oportunidad a no traumatizar aún más con las matemáticas al alumnado que sabe perfectamente que no estudiará más matemáticas en su vida, que quiere estudiar letras o un ciclo formativo; es una manera de hacerles las matemáticas un poco más útiles, sin el estrés de 'ya verás el curso que viene'", apunta Fernández para quien, eso sí, es importante dar el mensaje de que te puedes cambiar de grupo si el primer mes ves que te has equivocado.