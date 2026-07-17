Los vecinos de Cabrera de Mar, en el Maresme, desbordados por el aumento de jabalíes: "Están invadiendo el pueblo"

El municipio de Cabrera de Mar, en el Maresme, vive una situación cada vez más complicada por la presencia de jabalíes. Se ha convertido en una escena frecuente ver manadas de estos animales bajar hasta el centro del pueblo en busca de comida, sobre todo cerca de los contenedores de basura. Los vecinos y el Ayuntamiento de Cabrera de Mar denuncian que los jabalíes provocan daños en el mobiliario urbano y generan preocupación entre los habitantes.

El alcalde, Òscar Fernández, asegura que el municipio ha llegado a un punto crítico y reclama apoyo a otras administraciones. "Ya no sabemos que más hacer, estamos desesperados. O alguien nos ayuda o sufriremos", advierte Fernández en declaraciones al digital Capgròs.

La Policía Local también ha dedicado numerosos servicios a ahuyentar a los jabalíes cuando aparecen en las calles y, en algunas ocasiones, incluso ha sido necesario cortar el tráfico para evitar situaciones peligrosas en el centro del municipio.

El alcalde reclama que la Generalitat tome la iniciativa y coordine nuevas medidas para controlar la población de estos animales, ya que considera que el problema seguirá aumentando si no se actúa de forma conjunta.

Preocupación entre los vecinos

Algunos residentes explican que la situación se está saliendo de control y que los jabalíes han perdido el miedo a las personas y se acercan cada vez más a las viviendas y negocios.

Ignasi Pastisser, propietario de un comercio del municipio, asegura que tiene que llamar habitualmente a la Policía Local para poder abrir su establecimiento debido a la presencia de familias de jabalíes en la zona. También denuncia que los animales buscan comida en las basuras y causan daños en jardines privados, llegando incluso a entrar en algunas propiedades. "Es horroroso. Cada vez están invadiendo más el pueblo", asegura.

"Nos encontramos los contenedores en el suelo cada mañana, estos animales no tienen miedo a nada", afirma la propietaria de Càtering Roser, un negocio del municipio.

Otros comerciantes también aseguran que la situación ha ido a más en los últimos meses y que incluso ya se comienzan a ver manadas de jabalíes por las calles del municipio a plena luz del día.

Inversión de más de 100.000 euros

El Ayuntamiento de Cabrera de Mar ha hecho una gran inversión destinando más de 100.000 euros para proteger zonas de contenedores con estructuras de madera. Sin embargo, esta medida no es suficiente y los jabalíes continúan causando desperfectos y volcando papeleras y recipientes de basura.

Además, se han instalado jaulas de captura en áreas forestales próximas al pueblo, pero el alcalde considera que el sistema tiene un efecto limitado, ya que cada jaula tan solo atrapa a un animal y cada captura cuesta alrededor de 2.000 euros.