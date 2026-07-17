Baleares cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca

El Govern balear ha tomado una decisión restrictiva para evitar colapsar el día del eclipse en Mallorca: cerrar la Ma-10 de la Serra de Tramuntana. Los 51'5 kilómetros que recorren la carretera desde Andratx hasta Pollença permanecerán cortados desde las 15 horas hasta las 21 horas el 12 de agosto, como mínimo, en un día de "máxima presión turística".

El cierre de la Serra de Tramuntana podría adelantarse

Con este cierre habrá diferentes matices porque, desde el día anterior, se monitorizará la actividad que registrarán los municipios de la Serra de Tramuntana. El dispositivo arrancará el 11 de agosto con un seguimiento permanente de los accesos y, el mismo día del eclipse, el control de la movilidad se intensificará desde las 10.00 horas. Si se detecta una gran afluencia de personas o vehículos, podría cerrarse antes el acceso a uno de los mejores lugares de Mallorca para contemplar el fenómeno astronómico.

Estas medidas fueron presentadas este jueves por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz; y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro.

El día del eclipse se intensificará el control

Los puntos y medidas de restricción en Mallorca se llevarán a cabo en los accesos a la Serra de Tramuntana desde Andratx, Esporles, Valldemossa, Sóller, Fornalutx, Caimari y Pollença, además de otras rutas interiores desde Banyalbufar, Deià, Escorca y Estellencs.

También se cerrarán otros accesos como al mirador de es Colomer y Formentor, las urbanizaciones de Maioris y Puig de Ros y la carretera del Cap Blanc, la subida al Santuari de Cura, el Puig de Sant Salvador, las ermitas de Betlem y Bonany, el faro de ses Salines y los accesos a es Trenc y ses Covetes. En todos estos puntos habrá controles para impedir el acceso una vez entren en vigor las restricciones.

Cartel de previsión para ver el eclipse en Mallorca. / CAIB

El acceso cortado durante seis horas

Solo permanecerá cerrado, de forma garantizada, durante seis horas, aunque la decisión del ejecutivo de Marga Prohens es flexible porque dependerá del volumen de personas que se concentren durante la jornada. Lo que sí está asegurado es que la Ma-10 permanecerá cerrada entre las 15.00 y las 21.00 horas. Durante ese periodo solo podrán acceder residentes, personas que acrediten que se dirigen a sus alojamientos, servicios esenciales y el transporte público regular.

La mejor hora para ver el eclipse desde el norte y el centro de Mallorca será a las 20:32 horas y en el sur, 20:33 horas. La duración del fenómeno astronómico durará cerca de 90 segundos.

Blindar la Serra de Tramuntana

La vicepresidenta aseguró que el objetivo del plan es "blindar" la Serra de Tramuntana y el resto de espacios naturales de Baleares que puedan verse amenazados durante el eclipse, especialmente por el riesgo de incendio forestal asociado a las altas temperaturas previstas para esas fechas.

En la misma línea, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, apeló a la responsabilidad ciudadana y recordó que gestos aparentemente cotidianos pueden desencadenar un incendio forestal. Insistió en no abandonar residuos, no fumar ni utilizar fuego en zonas forestales y evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados. "Un vehículo mal aparcado sobre hierba seca, especialmente después de un trayecto largo, puede convertirse en el origen de un incendio", advirtió.

Eclipse en Mallorca: restricciones y cierres de carreteras

Dispositivo en Palma

Además, el Ayuntamiento de Palma activará un dispositivo específico a través del Plan Territorial Municipal de Protección Civil (Platerpalma), que incluirá restricciones de acceso y aparcamiento en la Platja de Palma, regulación de la movilidad en la Ma-19 y medidas para garantizar el funcionamiento del transporte público y el acceso a infraestructuras esenciales como el aeropuerto y los centros sanitarios.

Nueve Zonas de Observación Oficiales en Mallorca

Se habilitarán nueve ZOO (Zonas Oficiales de Observación) con un aforo restringido para las personas que no lo pueden ver desde sus casas. Son nueve lugares repartidos en siete municipios diferentes de la isla para ver el eclipse en las mejores condiciones: Palma, Calvià, Llucmajor, Algaida, Felanitx, Porreres y Petra.

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Sin restricciones marítimas

Por otra parte, el director general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro, aseguró que la Guardia Civil "va a contar con refuerzos" en materia de tráfico para gestionar la movilidad durante la jornada del eclipse. En el mar, añadió, no se impondrán restricciones adicionales a las ya existentes, aunque sí se reforzarán los controles para perseguir actividades ilegales, vigilar los excesos de aforo en las embarcaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. Habrá también vigilancia por aire con drones y helicópteros.