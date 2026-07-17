Subvenciones
Ampliación del plazo para la ayuda por nacimiento en Catalunya: de 1 a 3 meses
EP
La Generalitat de Catalunya ha ampliado el plazo para pedir la ayuda por nacimiento, adopción, tutela o acogida en familias con ingresos económicos inferiores a los establecidos por normativa, tal y como había pedido la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas.
La recomendación instaba a la Administración a ampliar el plazo para presentar la solicitud de la prestación con el objetivo de hacerlo "más accesible", especialmente para familias en situación de vulnerabilidad social, informa el Síndic de Greuges en un comunicado de este viernes.
La aprobación de la Ley 11/2026, de 9 de julio, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, da respuesta a esta demanda y modifica el artículo 10 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias.
De 1 a 3 meses
La reforma amplía el plazo para solicitar la prestación, que pasa de 1 mes a 3 meses desde la fecha de nacimiento, adopción, tutela o acogida.
El Síndic considera que la modificación facilitará que "un número mayor de familias pueda ejercer su derecho a recibir esta ayuda económica" y evitará que circunstancias excepcionales, como problemas de salud o dificultades sociales, impidan el acceso.
Destaca también que la nueva regulación incorpora medidas para "avanzar hacia la concesión de oficio de la prestación".
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