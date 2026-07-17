La advertencia del CEO de Indra a Barbón sobre el taller en Asturias: "No hay tiempo"

El nuevo consejero delegado de Indra, Josep Maria Racasens, advirtió ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "no hay tiempo que perder" y que la compañía necesita contar "cuanto antes" con todas las capacidades que requiere su plan industrial para fabricar vehículos militares.

Por la izquierda Guillermo Villeta, Frank Torres y Josep Maria Recasens, llegando a la sede de la Presidencia del Principado, en Oviedo.

Recasens, nombrado consejero delegado de Indra el pasado 26 de mayo, se reunió con Barbón para hablar sobre los planes que la compañía tecnológica y de defensa tiene en Asturias para fabricar vehículos militares. Tras el encuentro, que duró casi dos horas, ninguno de los dos quiso hacer valoraciones pese a la incertidumbre que hay sobre la puesta en marcha del Tallerón de Gijón, adquirido hace un año y sin actividad industrial aún; sobre la adquisición del taller de Barros para una segunda fábrica de blindados; sobre la posibilidad de que esa inversión se desvíe a Galicia por la falta de acuerdo con Duro Felguera, propietaria del suelo, y sobre los acercamientos a Santa Bárbara Sistemas para desarrollar proyectos en colaboración.

Fuentes de Indra agradecieron al presidente Adrián Barbón el tiempo dedicado y la disposición al diálogo mostrada durante el encuentro. "Hemos acudido fundamentalmente a escuchar y a conocer de primera mano la visión y las prioridades del Gobierno asturiano, dado que tenemos que tomar decisiones de manera inmediata para seguir reforzando nuestras capacidades industriales", destacaron las mismas fuentes, que añadieron que "el corredor norte reúne condiciones especialmente adecuadas para acompañar ese crecimiento y contribuir al desarrollo de una industria tecnológica y de defensa de alto valor añadido".

La mención al "corredor norte" y no a "Asturias" es significativa teniendo en cuenta las dificultades que está encontrando Indra para adquirir el taller de Barros y que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, la compañía baraja como alternativa para esa segunda fábrica de blindados una nave en la localidad gallega de As Pontes.

"El tiempo es vital, el calendario muy exigente y debemos avanzar con la mayor agilidad", afirmaron fuentes de Indra en mención a los contratos de vehículos militares del Ejército que ya tiene adjudicados (obuses, vehículos anfibios de combate y lanzapuentes). "Nuestros compromisos de entrega son nuestra máxima prioridad y no hay tiempo que perder. Tenemos que contar cuanto antes con todas las capacidades que requiere nuestro plan industrial", insistieron.

Recasens llegó a la sede de Presidencia del Principado en Oviedo pasadas las dos de la tarde portando una voluminosa maleta de ruedas y acompañado de Frank Torres, director general de Indra Land Vehicles, la filial de vehículos blindados de la compañía, y de Guillermo Villeta, director de Indra Real Estate, Facility Management and Services, la filial dedicada a la gestión de bienes inmobiliarios. Les esperaban Barbón; el consejero de la Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el director de la Agencia Sekuens, David González.

Recansens señaló, tras estrechar la mano a Barbón, que era su primera visita a Asturias. "Espero que sea la primera de muchas", respondió Barbón. El resto de la reunión se celebró a puerta cerrada y, tras su finalización, ni Recasens ni Barbón quisieron hacer declaraciones pese a la incertidumbre que hay sobre los planes de la compañía tras el cambio de su cúpula.

En la reunión se habló de los planes de Indra en Asturias para la fabricación de vehículos blindados y sobre el intento de Indra de adquirir el taller de Barros. Por eso acompañaban a Recasens el director de la división de vehículos blindados y el de la división de bienes inmobiliarios, creada esta última a principios de este año para gestionar la compraventa de propiedades para el desarrollo industrial de la compañía. Entre esas propiedades que pretende adquirir Indra está el taller de Barros, en Langreo. Sin embargo, la falta de acuerdo con su propietario, Duro Felguera, mantiene bloqueada la operación. Pese a ello, Indra tramita la declaración de proyecto de Interés Estratégico Regional para el conjunto de las fábricas del Tallerón y del taller de Barros.

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Tras la reunión en la sede de presidencia del Principado, en Oviedo, Recasens visitó las instalaciones del Tallerón en Gijón.