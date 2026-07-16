València contará con el primer centro de inteligencia climática de Europa para evitar los errores del 29-O

La dana del 29-O demostró las deficiencias de la Administración y la lentitud en la toma de decisiones de los dirigentes políticos de la Generalitat Valenciana frente a un fenómeno climático extremo, como ha constatado la jueza de Catarroja en sus diferentes autos. La mejor muestra de ello son las 231 personas que perdieron la vida en la mayor catástrofe natural vivida en la Comunitat Valenciana. En un escenario meteorológico que avanza hacia episodios más extremos y más frecuentes será esencial anticiparse, evaluar y gestionar mejor los riesgos climáticos y, para ello, València contará el Centro del Mediterráneo de Inteligencia Climática, el primer espacio de estas características en Europa, una instalación que se ubicará en el Centro de Investigación Príncipe Felipe.

Este espacio se encargará de monitorizar los datos y ofrecer soluciones para prevenir futuras catástrofes climáticas de todo tipo: inundaciones, precipitaciones extremas, calor urbano, impacto en la salud, vulnerabilidad de personas o territorio, sequías severas, problemas con la agricultura, riesgos costeros, fenómenos marinos o grandes incendios, entre otros.

Temperatura del mar Mediterráneo a 2 de julio de 2026 con 26 grados en el litoral valenciano. / CEAM

"Queremos aumentar nuestra capacidad estratégica porque, aunque tenemos información, necesitamos mejorarla y traducirla en acciones concretas que puedan ayudar a la ciudadanía a prevenir situaciones, algo que hasta ahora no se había realizado", ha señalado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este miércoles tras una reunión que ha mantenido para hacer seguimiento del aviso rojo con el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la investigadora del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) Samira Khodayar Pardo. Esta última será la encargada de dirigir este centro.

El president Juanfran Pérez Llorca, con Saira Khodayar y Raúl Mérida. / GVA

La Generalitat presentó este proyecto en la IX reunión de la comisión NAT (Recursos Naturales) del Comité Europeo de las Regiones (CdR) porque será el primer centro europeo de estas características. "Actualmente no existe en Europa un organismo de carácter regional que integre ciencia atmosférica de excelencia, inteligencia climática, anticipación de riesgos complejos y apoyo directo a la toma de decisiones públicas en el ámbito mediterráneo -, ha insistido Llorca-. La Comunitat Valenciana ahora tiene la oportunidad de liderar este modelo y posicionarse como referencia internacional en resiliencia climática".

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En la actualidad, el mar Mediterráneo concentra muchos de los riesgos que otros territorios experimentarán progresivamente en las próximas décadas. Hace unas semanas, los expertos explicaban a Levante-EMV que el cambio climático evoluciona un 20 % más rápido que en el resto de regiones, lo que lo convierte en la zona cero del calentamiento global. En este sentido, el centro es un laboratorio privilegiado para desarrollar, probar y escalar soluciones en materia de adaptación, servicios climáticos, evaluación de riesgos, planificación territorial resiliente, protección de infraestructuras críticas y cooperación institucional.