'Operación Tijuana' en Canarias: desarticulan una organización de narcotráfico e intervienen más de 300 kilos de hachís

La Policía Nacional ha desmantelado en Gran Canaria una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en Canarias y ha intervenido más de 300 kilogramos de hachís en el marco de la denominada Operación Tijuana. La investigación, que se ha prolongado durante aproximadamente un año, se ha saldado con siete personas detenidas, entre ellas un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, además del desmantelamiento de la infraestructura que, presuntamente, utilizaba el grupo para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes.

La actuación ha sido desarrollada de forma conjunta por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) Central y de la UDYCO de Las Palmas, que continúan investigando el caso bajo la dirección de la autoridad judicial.

Un año de investigación para desmantelar la organización

Las pesquisas policiales permitieron identificar una estructura presuntamente organizada y jerarquizada que, según la investigación, estaba liderada por un individuo conocido con el alias de "JUKE", considerado desde hace años un objetivo policial por su supuesta implicación en la introducción y distribución de importantes cantidades de hachís y cocaína en Canarias.

Vehículos intervenidos en la 'Operación Tijuana' en Gran Canaria / Policía Nacional

Durante la investigación, los agentes recopilaron información sobre el funcionamiento del grupo y su capacidad logística para trasladar droga entre distintas islas del archipiélago. Asimismo, la Policía sostiene que el principal investigado mantenía relaciones con "El Buque", uno de los mayores narcotraficantes investigados en Canarias, actualmente en prisión tras su detención en una operación policial anterior, así como con personas vinculadas al denominado Cártel de Los Balcanes.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones una vez concluya el análisis de toda la documentación y los efectos intervenidos.

Más de 300 kilos de hachís ocultos en una furgoneta alquilada

El dispositivo policial se activó tras detectarse una operación de distribución de droga en la que, presuntamente, los integrantes de la organización transportaban más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta de alquiler. Según la investigación, el uso de este tipo de vehículos buscaba dificultar la identificación de los responsables y reducir las posibilidades de ser detectados durante los desplazamientos.

La operación, desarrollada por UDYCO Central y UDYCO Las Palmas tras un año de investigación, culmina seis registros domiciliarios y comerciales

A raíz de esta actuación, los agentes llevaron a cabo seis entradas y registros, previamente autorizados por la autoridad judicial, en viviendas y locales comerciales situados en Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Drogas, armas, dinero y vehículos entre el material intervenido

Como resultado de los registros practicados, la Policía Nacional intervino un importante volumen de material presuntamente relacionado con la actividad delictiva.

Entre los efectos decomisados figuran:

Más de 300 kilogramos de hachís.

Dos kilogramos de cocaína.

Dos armas cortas.

55.000 euros en efectivo.

Ocho vehículos.

Una embarcación semirrígida.

Una docena de teléfonos móviles.

Abundante documentación que será analizada dentro de la investigación.

Los siete detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial una vez concluyan las diligencias policiales.

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La organización distribuía importantes cantidades de droga en diferentes islas del Archipiélago y usaba una compleja infraestructura logística para desarrollar su actividad criminal

La Policía Nacional señala que mantiene una actividad continuada para combatir el narcotráfico y el crimen organizado mediante investigaciones dirigidas a desarticular las estructuras que operan en el archipiélago y frenar la introducción de sustancias estupefacientes.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife