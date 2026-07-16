Natalidad
Júlia y Biel, los nombres más puestos a bebés en Catalunya en 2025: consulte el ránking
Biel se sitúa como el nombre más elegido entre los niños por primera vez y Júlia recupera el liderazgo entre las niñas tres años después
Cinco niños han recibido el nombre de Lamine
Cristina Sebastián
Júlia (Julia) ha sido el nombre más puesto en 2025 en Catalunya, según los datos publicados por Idescat este jueves. Con 449 bebés, recupera el primer puesto, que había logrado por última vez en 2022, tanto respecto al conjunto de nacimientos como entre las niñas. De hecho, Júlia había encabezado el ránking de nombres femeninos durante nueve años a lo largo de las dos últimas décadas y ha aumentado en 53 bebés respecto al último año. Sofia (Sofía), que ocupó el número 1 entre las niñas en 2024, es ahora el segundo nombre más popular, con 427 bebés.
En cuanto a los niños, Biel es el más puesto por primera vez desde que comenzó la serie histórica en 1997, con 378 nacimientos, y Nil ocupa el segundo lugar (375). Marc, que durante 25 años fue el más popular, vuelve al podio de los nombres masculinos.
Distribución por territorio
La distribución de los nombres más populares varía según el ámbito territorial. Entre los niños, Mateo es el más elegido en el ámbito metropolitano de Barcelona. Jan lidera las preferencias en las comarcas de Girona y el Camp de Tarragona, mientras que Marc es el favorito en las Terres de l'Ebre y el Penedès. Por su parte, Nil se sitúa en primera posición en las comarcas centrales, Hugo lidera las listas en Ponent y Pau es el nombre más registrado en el Alt Pirineu i Aran.
En el caso de las niñas, Sofia (Sofia) es el nombre más frecuente tanto en el ámbito metropolitano como en las Terres de l'Ebre. Júlia (Julia) lidera el ránking en el Camp de Tarragona, las comarcas centrales, el Penedès y Ponent, mientras que Martina ha sido el nombre más elegido en las comarcas de Girona y el Alt Pirineu i Aran.
Como anécdota, el Idestacat también da cuenta de que cinco bebés han recibido el nombre de Lamine y otras seis llevan el nombre de Daenerys, una de las protagonistas de 'Juego de tronos'.
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