La natalidad crece en Catalunya por primera vez desde 2008, con más de 54.200 bebés nacidos en 2025

Catalunya registró en 2025 un total de 54.249 nacimientos, de los que 28.019 fueron niños y 26.230 niñas, según los datos publicados por Idescat. La cifra supone un incremento del 0,8% respecto al año anterior, un repunte que rompe con la tendencia continuada de descenso de la natalidad que se mantenía desde 2008. Este 'brote verde' en natalidad se debe leer con "prudencia", apuntan desde el Centre d'Estudis Demogràfics, ya que responden al hecho de que han aumentado las mujeres en edad fértil. De hecho, los hijos de las madres nacidas en el extranjeros, que conforman el 46,3% de los nacimientos y que en los últimos años habían amortiguado el desplome de nacimientos, se mantienen en niveles muy parecidos respecto al ejercicio anterior (43%).

Pese a esta recuperación, la fecundidad (el número de hijos por mujer) sigue en niveles muy bajos. El indicador coyuntural se situó en 1,08 hijos por mujer, ligeramente por debajo del dato de 2024 (1,09) y muy lejos del máximo alcanzado en 2008, cuando se registraron 1,53 hijos por mujer.

Los hijos de madre extranjera suponen el 70% en L'Hospitalet de Llobregat, el 66% en Santa Coloma de Gramenet y el 60% en Manresa

Además, la edad media de las madres continúa aumentando. En 2025, la maternidad se produjo, de media, a los 32,8 años, mientras que el nacimiento del primer hijo llegó a los 31,8 años, cifras superiores a las registradas el año anterior (32,6 y 31,5 años, respectivamente).

Indicadores de fecundidad en Catalunya, representados en líneas múltiples.

El Penedès lidera el crecimiento

Por ámbitos territoriales, el Penedès fue la zona con mayor incremento porcentual de nacimientos, con un crecimiento del 2,4%, seguido de Ponent (+1,8%) y el Área Metropolitana (+1,7%).

En cambio, el número de nacimientos descendió en las Terres de l'Ebre (-6,6%), las comarcas centrales (-5,0%), el Alt Pirineu i Aran (-2,0%) y el Camp de Tarragona (-0,9%).

A nivel comarcal, los nacimientos aumentaron en 19 comarcas, mientras que descendieron en otras 23. Los mayores incrementos se registraron en el Baix Llobregat (+221) y el Vallès Occidental (+201). Por el contrario, las mayores caídas se produjeron en Osona (-95) y el Gironès (-80).

Según el tamaño de los municipios, los nacimientos aumentaron tanto en las localidades de menos de 2.000 habitantes como en las de más de 50.000. Destaca especialmente el incremento del 11,7% en los municipios con entre 50.001 y 100.000 habitantes, el mayor crecimiento registrado por tamaño poblacional.

Lugar de nacimiento de las madres

Según el lugar de nacimiento de la madre, el 48,5% de los bebés nacidos en Catalunya el año pasado fueron hijos de mujeres nacidas en la comunidad, mientras que el 46,3% correspondieron a madres nacidas en el extranjero y el 5,2% a mujeres nacidas en el resto de España. Según la nacionalidad de las mujeres, los bebés de madre española representan el 65,3% (35.406) del total de nacimientos, mientras que los de madre extranjera representan el 34,7% (18.843). Estos valores representan un aumento anual del 2% en el caso de las madres de nacionalidad española y una disminución del 1,2% en el de las madres extranjeras.

Entre los bebés de madre de nacionalidad extranjera, el grupo más numeroso correspondió a los hijos de madre de nacionalidad marroquí, seguidos por los hijos de madre de nacionalidad colombiana, pakistaní, hondureña y peruana.

En ocho comarcas, la mitad o más de los nacimientos fueron de madres nacidas fuera del país, encabezadas por la Segarra (61,1%), seguida de la Garrotxa (58,2%), el Barcelonès (56,3%), el Urgell (54,7%), el Alt Empordà (53,6%), el Baix Empordà (51,9%), el Solsonès (51,6%) y les Garrigues (50%). Entre los municipios de más de 50.000 habitantes, los porcentajes más elevados se dieron en L'Hospitalet de Llobregat (69,5%), Santa Coloma de Gramenet (65,8%) y Manresa (60,3%).

Gráfico que muestra los nacimientos en Catalunya.

Tasa de natalidad estable

La tasa bruta de natalidad permaneció estable en 6,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes, el mismo valor que en 2024.

Por ámbitos territoriales, la tasa más elevada se registró en Ponent, con 7,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En cambio, las cifras más bajas correspondieron al Alt Pirineu i Aran (5,6%), las Terres del Ebre (6,0%), las comarcas centrales (6,5%) y el Penedès (6,5%).

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Entre las comarcas, la Segarra (8,1%) y el Gironès (7,9%) encabezaron la clasificación, mientras que Aran (4,2%) y el Pallars Sobirà (4,6%) registraron las tasas de natalidad más bajas de Catalunya.