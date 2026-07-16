Nace ITSready, una nueva herramienta que facilita la detección precoz del VIH, la clamidia y la gonorrea entre los jóvenes

Un nuevo proyecto de investigación e innovación pone al alcance de los jóvenes de entre 16 y 25 años de toda Cataluña herramientas digitales para facilitar la prevención y el diagnóstico precoz del VIH, la clamidia y la gonorrea. Se trata de la iniciativa ITSready, que ofrece kits gratuitos de autotoma para realizar la prueba desde casa, una herramienta de notificación anónima a las parejas sexuales ante una posible exposición a una infección de transmisión sexual y un chatbot con información validada sobre salud sexual.

Además, el proyecto generará evidencia científica sobre la viabilidad, la aceptación y el impacto de estas intervenciones digitales como complemento a los servicios de salud sexual existentes.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan representando un importante desafío de salud pública. En los últimos años, Cataluña ha registrado un aumento sostenido de los diagnósticos, especialmente entre la población joven, lo que demuestra la necesidad de impulsar nuevas estrategias de prevención, diagnóstico precoz y promoción de la salud sexual adaptadas a sus hábitos y necesidades.

En este contexto nace ITSready, un proyecto pionero de investigación e innovación en Cataluña y en España que desarrolla tres herramientas digitales destinadas a mejorar el conocimiento sobre las ITS y facilitar el acceso al diagnóstico entre jóvenes de 16 a 25 años.

El proyecto está financiado por La Marató de 3Cat y está liderado conjuntamente por el Centro de Estudios Epidemiológicos sobre las ITS y Sida de Cataluña (CEEISCAT), perteneciente al Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y vinculado a la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud; la Fundación Lucha contra las Infecciones; la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) y el Centro Joven de Atención a las Sexualidades (CJAS). También participa el Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol.

Tres herramientas digitales para mejorar la prevención y el diagnóstico

El proyecto incluye varias herramientas digitales innovadoras.

La primera es Testa’t Jove, una aplicación que permite solicitar gratuitamente un kit de autotoma adaptado a las prácticas sexuales de cada persona para detectar el VIH, la clamidia y la gonorrea. Los participantes reciben el kit en su domicilio o en un punto de recogida, envían las muestras al laboratorio de referencia y pueden consultar los resultados de forma confidencial a través de la plataforma.

Por otro lado, Notifica es un canal de comunicación que permite informar de manera anónima a las parejas sexuales sobre una posible exposición a una ITS después de un diagnóstico positivo. Esta herramienta busca favorecer el diagnóstico precoz y ayudar a interrumpir las cadenas de transmisión.

“La clamidia y la gonorrea son infecciones que, en muchos casos, no presentan síntomas. Esto hace que muchas personas no sepan que las tienen y, sin querer, puedan transmitirlas”, explicó Lucía Bailón, investigadora de la Fundación Lucha contra las Infecciones.

La tercera herramienta será Informa’t, un chatbot que proporcionará información fiable y validada sobre sexualidad, ITS y prevención con un lenguaje adaptado a los jóvenes.

“Cada vez más jóvenes buscan información sobre sexualidad e ITS en internet o mediante herramientas de inteligencia artificial. Con Informa’t queremos que esta información sea rigurosa, actualizada y validada por profesionales de la salud”, señaló Cristina Rius, jefa del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Jordi Baroja, director del Centro Joven de Atención a las Sexualidades, recordó que todavía hoy “hablar de ITS continúa generando vergüenza, culpa o miedo”.

Por este motivo, destacó la importancia de acercar los servicios de salud sexual a los jóvenes mediante herramientas accesibles, confidenciales y libres de prejuicios.

1.500 kits gratuitos de autotoma

El proyecto prevé distribuir 1.500 kits gratuitos de autotoma entre jóvenes de 16 a 25 años residentes en Cataluña.

Los primeros datos obtenidos durante la fase piloto ya muestran el potencial de este modelo para llegar a personas que normalmente no acceden a los circuitos tradicionales de diagnóstico. Casi la mitad de los participantes (41,9%) nunca se había realizado una prueba de ITS, un dato que refleja la capacidad de estas intervenciones para reducir barreras de acceso y facilitar la detección temprana.

Evidencia científica

Más allá del desarrollo de nuevas herramientas digitales, ITSready pretende generar evidencia científica sobre la viabilidad, aceptación e impacto de estas intervenciones en la prevención y diagnóstico precoz de las ITS y el VIH entre los jóvenes.

El objetivo es contribuir al desarrollo de modelos innovadores que complementen los servicios de salud sexual actuales, reduzcan el estigma asociado a las ITS y faciliten un acceso más igualitario a la información y al diagnóstico.

Si los resultados confirman su eficacia, el proyecto podría convertirse en un modelo de referencia para ampliar este tipo de intervenciones digitales a otros territorios y colectivos.

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Además, ITSready incorpora la perspectiva de género y la diversidad sexual en todas las fases del proyecto, desde el diseño de las herramientas hasta su evaluación, con el objetivo de reducir desigualdades y ofrecer recursos adaptados a la diversidad de la población joven.