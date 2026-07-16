Muere Fina García, la profesora sevillana que conmovió a las redes con su mensaje de despedida: "Nunca nos va a hacer feliz lo mismo, pero esa es la magia de la vida"

Fina García, la joven profesora sevillana que conmovió a las redes con su viral mensaje de despedida, ha fallecido a los 27 años tras una lucha de cuatro años contra el cáncer. Así lo han reportado varios medios, que se han hecho eco del fallecimiento de la joven docente después de anunciar a finales de junio que se encontraba en cuidados paleativos.

Fue entonces cuando, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, García, nacida en la localidad andaluza de La Antilla, compartió un emotivo mensaje de despedida que rápidamente se extendió entre la comunidad de usuarios en redes sociales.

Un conmovedor discurso de despedida

"Me llamo Fina García. Estoy en cuidados paliativos después de haber estado 4 años luchando contra el cáncer y, como dijo Elena Huelva, mis ganas ganan, pero esta vez la batalla del cáncer ha vuelto a ganar", se presentó la autora del vídeo, que acumula más de 129.000 'me gusta'. "No sé, siento que me toca pasarme por aquí para despedirme porque esto es un regalo que a mí me ha brindado la vida: prepararme para la vida siguiente y el poder despedirme de todo lo que me queda aquí terrenal y subir a lo espiritual con Dios, con la energía, con lo que cada uno crea", prosiguió.

A continuación, García quiso dejar una reflexión en torno a la idea de felicidad: "Para mí la felicidad no es algo genérico, no es algo que todo el mundo tengamos por igual, es algo que cada uno tiene dentro. Y lo he dicho: es cuando no te das cuenta que estás viviendo las cosas; te das cuenta que has sido feliz cuando las recuerdas. Y ahí son todos estos recuerdos que tengo de mi vida, de lo que he disfrutado, porque lo que tienes que hacer es disfrutar de tus cosas, de lo que a ti te haga feliz en cada momento". "Nunca nos va a hacer feliz lo mismo, pero esa es la magia de la vida: ese cambio, esa transformación de persona y de cómo tú te has ido manejando por el mundo", agregó.

La importancia de "dejar huella"

Lejos de terminar ahí, el discurso viral de la profesora andaluza concluyó con una mención a una frase recurrente en muchos de sus 'post'. "Y sobre todo, dejar huella, dejar huella en lo que cada uno sienta con los demás y no tener miedo a decir nada. No hay que tener miedo a decir nada, hay que decirlo todo con amor y con respeto, porque eso es la vida: disfrutar, amor y respeto. Y yo esa misión en la vida la he cumplido y tengo la oportunidad de poder despedirme de todo ello y me voy feliz y en calma".

"Os quiero muchísimo a todos los que habéis estado en mi vida y los que no, y a los que llegue este mensaje: espero que os deje huella, que deje huella", se despidió.

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"Gracias por demostrarme que compartir mi mensaje merece la pena"

A raíz de la oleada de mensajes de apoyo que suscitó la publicación del mencionado vídeo, García compartió hace apenas unos días otro 'post' en Instagram en el que extendía su agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas y el apoyo incondicional de su círculo cercano, así como el incansable trabajo de los profesionales que han estado a su lado durante esta larga batalla contra la enfermedad. "A todos los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias de corazón. Nunca imaginé que tantas personas bonitas dedicarían parte de su tiempo a mandarme tanto amor sin conocerme. Gracias por demostrarme que compartir mi mensaje merece la pena", escribió.