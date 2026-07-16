La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: "No quería que esto quedara impune"

"Estoy convencida de que mi hija no quería que esto quedara impune. Por eso habló de las violaciones antes de morir y por eso, el mismo día de su eutanasia, me entregó su diario. Ahora me toca a mí luchar para que se haga justicia", con estas palabras Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo tras una larga batalla judicial, ha anunciado que ha presentado una denuncia ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen las dos presuntas violaciones que sufrió su hija y se identifique a sus presuntos agresores.

Yolanda Ramos, representada por la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha explicado en un vídeo que ha denunciado "a los hombres que tanto daño hicieron a mi hija, siento que es lo que ella quería". También ha remarcado que ha "entendido muchas cosas" tras leer el diario que le dio su hija el día de su muerte y ha añadido que Noelia "quería que se supiera toda la verdad".

"No puedo quedarme de brazos cruzados. A mi hija ya no me la van a devolver pero tampoco quiero que esto quede en el olvido. Lo hago por ella y por otras chicas que han pasado por lo mismo y ellas no denuncian", ha explicado Yolanda. Noelia habría dejado por escrito dos agresiones sexuales, tal y como consta en su relato manuscrito aportado junto a las denuncias.

En la primera describe cómo fue forzada a mantener relaciones sexuales por quien entonces era su pareja sentimental, un joven pakistaní con el que tuvo una relación de 4 años. En la segunda explica cómo, tras conocer a un camarero en Salou, fue drogada, alcoholizada y violada por tres hombres. Tres días después de esa agresión, en 2022, Noelia intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero quedó parapléjica.

El 18 de julio de 2024 la Comisión de Garantías y Evaluación aceptó su petición de eutanasia y se fijó para el 2 de agosto de ese año. La víspera, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del padre de Noelia. El hombre alegó que su hija sufría problemas de salud mental y no estaba en condiciones de decidir su destino.

Empezó así un largo proceso judicial, con numerosos sentencias y recursos, que finalizó cuando el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad la última decisión del padre en febrero de 2026. El 10 de marzo El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas Abogados Cristianos, que representaba al padre, para frenar el proceso. Noelia recibió la eutanasia el jueves 26 de marzo pero dos días antes en una entrevista en televisión contó que había sido agredida sexualmente en dos ocasiones y que por eso decidió suicidarse, aunque sin éxito.

Denuncias presentadas

Ahora, la familia de Noelia ha presentado denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona. Acompañan el escrito con documentación que presuntamente permitiría identificar a los presuntos autores. Entre ella figura un escrito manuscrito de la propia Noelia relatando ambas violaciones, además de conversaciones, datos de identificación y otros elementos que facilitarían la localización de los sospechosos.

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Abogados Cristianos recuerda que el fallecimiento de la víctima no impide la persecución penal de estos delitos y solicita al ministerio fiscal que impulse las diligencias necesarias para identificar a los responsables y exigirles las correspondientes responsabilidades penales.