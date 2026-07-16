El Ayuntamiento de La Llagosta exige que Adif deje de usar materias peligrosas en su centro logístico

El alcalde de La Llagosta (Vallès Oriental), Óscar Sierra (PSC), ha enviado este miércoles una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en la que reclama que el centro logístico que tiene la compañía ferroviaria en la localidad deje de trabajar con materias peligrosas. La reclamación de Sierra llega un día después de que una fuga en un contenedor de gas obligara a confinar a 33 trabajadores del centro intermodal --el 'hub' logístico ferroviario más grande de Catalunya a la espera de la ampliación del Port de Barcelona-- y a interrumpir durante unos minutos la circulación de la R2Nord y la R11.

En la misiva, Sierra ha exigido a Adif que suspenda cautelarmente todas las operaciones que se realizan en la planta con mercancías peligrosas y que se retiren todos los materiales potencialmente dañinos que se hallan ahora mismo en el centro logístico. El alcalde reclama que la suspensión de la gestión de materiales peligrosos se mantenga hasta que se aprueben "la totalidad de los planes de autoprotección legalmente exigibles" al centro logístico y que estos cuenten "con los preceptivos informes favorables" de organismos competentes como los Bombers de la Generalitat.

Sierra ha defendido que la ubicación de la terminal "próxima a zonas residenciales" y a carreteras como la C17 y la C33 "multiplica de forma exponencial la vulnerabilidad del entorno".

Además, el primer edil del municipio ha exigido una investigación técnica independiente de todos los incidentes que se han producido hasta la fecha y que se determine si se han incumplido protocolos de seguridad. En concreto, Sierra ha exigido a Adif que se aclare si "alguno de los contenedores carecía del perceptivo cierre, aseguramiento o estanqueidad durante su manipulación". "No bastan las explicaciones, los compromisos genéricos ni el anuncio de futuras revisiones: es necesario actuar antes de que se produzca un episodio con consecuencias irreversibles", ha asegurado el edil.

Otros incidentes

El incidente de este miércoles es el tercero desde el inicio de la actividad en el centro logístico de La Llagosta el pasado mes de enero. Hace dos semanas, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat tuvieran que activarse para contener una fuga de una cisterna de 20.000 litros de pentano inflamable en la terminal. Finalmente, el trasvase del fluido pudo hacerse sin más afectaciones, aunque Protecció Civil mantuvo activo el plan PLASEQCAT --pensado para cuando pueden producirse accidentes químicos en fábricas-- durante unas tres horas.

Unos meses atrás, en febrero, una fuga de argón de uno de los vagones de los trenes obligó a Protecció Civil activar la alerta TRANSCAT, el plan previsto para los accidentes durante el transporte de mercancías peligrosas. En ese caso, se desplegaron seis dotaciones de los Bombers y los trenes de Rodalies no hicieron parada en La Llagosta durante unas tres horas.

El centro logístico de Adif en La Llagosta está llamado a ser una pieza clave del Corredor Mediterráneo y ha tenido un papel especialmente relevante los últimos meses, cuando el corte del túnel de Rubí no permitía a los trenes de mercancías provenientes de la frontera francesa llegar directamente al Port de Barcelona. El recién estrenado 'hub' ferroviario tiene previsto recibir cada año a unos 2.600 trenes.