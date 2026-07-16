Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) ya dejado hasta 13 víctimas mortales, según datos provisionales. Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Los Bomberos dan por controlado el incendio de Rubió, que ha afectado a 47 hectáreas Los Bomberos de la Generalitat han dado por controlado sobre las nueve de la noche de este miércoles el incendio de Rubió (Anoia), que estaba estabilizado desde primera hora de la mañana. Una veintena de dotaciones con más de un centenar de efectivos han trabajado en las labores de extinción durante la noche. El incendio se inició en Castellfollit del Boix (Bages) y ha afectado a una superficie de 47 hectáreas, mayoritariamente forestales, según datos provisionales de los Agentes Rurales. Del total, el 53% pertenecen al término municipal de Rubió y el 47% a Castellfollit del Boix. El fuego se detectó sobre las cuatro y media de la tarde de este martes en la zona de la ermita Can Massana.

El incendio de Rubió pasa a fase de control Los Bombers han dado por controlado el incendio de Rubió a las 20.58 horas, tras varios días de trabajo para estabilizar y consolidar el perímetro del fuego.

Los Bombers dan por estabilizados los dos rebrotes del incendio de Aiguamúrcia Los Bombers han informado de que han quedado estabilizados los dos rebrotes surgidos en Querol y Pontons, próximos al incendio de Aiguamúrcia, tras el operativo desplegado durante la jornada.

El incendio de Sant Quirze Safaja queda estabilizado Los Bombers han dado por estabilizado el incendio de Sant Quirze Safaja a las 20.30 horas. El operativo mantiene 51 dotaciones trabajando sobre el terreno para consolidar el perímetro y evitar reactivaciones.

Unas 70 personas del camping de Sant Quirze Safaja pasarán la noche en un centro cívico Protecció Civil ha informado de que los usuarios del camping afectados por el incendio de Sant Quirze Safaja que no han podido regresar a sus casas pasarán la noche en el Centre Cívic de Sant Quirze Safaja. Para atenderlos, se ha activado personal voluntario de Protecció Civil, Cruz Roja y Protecció Civil de la Garriga.

El incendio de Sant Quirze Safaja obliga a cortar otra carretera El Servei Català de Trànsit ha informado del corte de la BV-1341 a la altura de Sant Quirze Safaja por la evolución del incendio forestal. La vía se suma a las afectaciones viarias ya provocadas por el fuego.

Los Bombers alertan de una nueva generación de incendios más rápidos y difíciles de detener Los Bombers advierten de que esta campaña forestal está marcada por incendios de convección, asociados a modificaciones atmosféricas que generan sus propias condiciones meteorológicas. Según el cuerpo, son fuegos más rápidos, más alargados y más difíciles de detener.

El incendio de Aiguamúrcia deja dos rebrotes y suma ya 162 hectáreas afectadas Los Agents Rurals han informado de que el incendio de Aiguamúrcia ha registrado este martes dos rebrotes, uno en el término municipal de Querol y otro en Pontons. La superficie afectada durante la jornada asciende a 14 hectáreas, que elevan el total del incendio a 162 hectáreas.

El incendio de Sant Quirze Safaja roza ya las 100 hectáreas Los Agents Rurals han elevado a 97 hectáreas la superficie afectada por el incendio de Sant Quirze Safaja, según datos provisionales. De ellas, 37 hectáreas corresponden al espacio natural protegido PEIN dels Cingles de Bertí.