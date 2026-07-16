La mitad de las hectáreas calcinadas en Sant Quirze Safaja son de un único propietario: "Cuando te encuentras así, no se puede hacer nada"

El incendio de Sant Quirze Safaja (Moianès), ya estabilizado, ha quemado hasta el momento unas 100 hectáreas. De estas, una cincuentena pertenecen a la finca de Jaume Ferrer. Es uno de los vecinos más afectados por el incendio que empezó a arder muy cerca de él. "Corrí hacia allí y encontré a las ADF de Sant Quirze. Mientras tuvimos agua estuvimos apagando el fuego, pero se acabó (...) y el incendio fue creciendo", ha relatado. "Cuando te encuentras así, no se puede hacer nada", lamenta.

En total se le han quemado 50 hectáreas de pino silvestre y encina, que se suman a las 13 que ya se le quemaron durante el incendio de finales de junio. Este año había empezado a hacer gestión forestal en la finca, pero considera "insuficientes" las ayudas de la Administración.

Jaume Ferrer ha explicado que “siempre es una mala imagen que se te queme todo de esta manera”. Y ha asegurado que cuando se intenta apagar un incendio, se llega a un punto en el que ya "no se puede hacer nada", y es cuestión de que los medios aéreos "puedan detener el fuego".

Los Agents Rurals están investigando las causas del inicio del incendio y, de momento, no confirman ninguna hipótesis. Con todo, el propietario forestal opina que el incendio que le ha calcinado 50 de las 120 hectáreas de su finca ha sido provocado. "Llamaron y dijeron que el incendio había reavivado, pero no reavivó, uno u otro lo encendió", ha dicho. "Vi el lugar que ardía, en una carretera, y por el lado derecho e izquierdo no había atravesado el fuego. No se veía que hubiera atravesado por ninguna parte", ha insistido.

Además, Ferrer asegura que el punto donde se inició el fuego esta vez "coincide" con el punto donde acabó el fuego que quemó la zona por Sant Joan. "Lo empezaron allí para que pensáramos que había reavivado", ha añadido.