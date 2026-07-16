Un incendio forestal provoca confinamientos en la Sierra de Madrid, corta la A-1 y obliga al envío de un ES-Alert

Un incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela, ha obligado a confinar vecinos en Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón y a cortar la autovía A-1 en sentido Burgos a la altura del kilómetro 69. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los conductores que extremen la precaución al circular por la zona.

Esto ha provocado el envío de ES-Alert a los vecinos de la zona: "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia".

Por ello, la Comunidad de Madrid ha elevado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA 2026) ante la evolución del fuego, declarado en este municipio de la Sierra Norte.

En las tareas de extinción trabajan diez dotaciones terrestres y seis medios aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales.

En los trabajos participan también los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, que colaboran con los equipos de emergencia desplegados para tratar de frenar el avance de las llamas.

Por el momento, las autoridades no han informado de la superficie afectada, el posible origen del incendio ni de la existencia de personas o viviendas amenazadas. Tampoco se ha comunicado que haya sido necesario realizar evacuaciones.

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La activación se produce en plena época de peligro alto de incendios forestales, que en la Comunidad de Madrid se extiende desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre. El Plan INFOMA permanece operativo durante todo el año, aunque en este periodo se refuerzan las labores de vigilancia y extinción.

Fuente: El Periódico de España