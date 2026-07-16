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Un hombre muere durante una ruta de senderismo en Fontscaldes, en Valls

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Camiñon de los Bombers de la Generalitat.

Camiñon de los Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT / Europa Press

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Un hombre de 63 años que había salido a andar a la zona de Fontscaldes, en Valls (Tarragona) fue hallado sin vida este miércoles por la tarde en el transcurso de una búsqueda efectuada por dotaciones terrestres y aéreas de los Bombers de la Generalitat.

A las 14.02 horas, una persona había avisado al 112 para comunicar que su pareja había salido a andar a primera hora de la mañana y no había vuelto, tratándose de una persona "en buena forma y acostumbrado a la actividad física", han informado los Bombers en un comunicado este jueves.

Siete dotaciones

La persona alertante pudo proporcionar la ruta del excursionista y al poco rato su vehículo era localizado en el aparcamiento de la residencia de Fontscaldes. A partir de ese punto los Bombers desplegaron un operativo con siete dotaciones con intervención del Grupo Canino de Investigación (GRCR), una dotación terrestre del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero de la Unidad de Medios Aéreos con GRAE, dos dotaciones de bomberos voluntarios del parque de Prades (Tarragona) y una dotación.

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Tras una primera búsqueda intensiva por los senderos más cercanos, el helicóptero emprendió la búsqueda aérea y, a las 18.38 horas, un corredor dio el aviso del hallazgo de un cuerpo en un camino de la zona, a unos 15 metros del trazado.

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