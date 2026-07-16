El doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales atrae a jóvenes con vocación global: "Nuestros alumnos no tienen alas de mosquito, tienen alas de cóndor"

Tras 14 años de reinado ininterrumpido, el doble grado de Física y Matemáticas ha perdido este julio el primer puesto en la clasificación de las titulaciones con la nota de corte más alta de Catalunya. El relevo lo toma el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con un 12,924. Detrás de esta cifra hay, en palabras de Joan Baucells, profesor de la UAB y coordinador de este doble grado, una generación de jóvenes que "no tienen alas de mosquito, sino de cóndor".

El doble grado, todavía joven, tendrá su primera promoción el próximo curso, 2026-2027. Se puso en marcha hace cuatro años, tiene una duración de cinco cursos y consta de 354 créditos. Y desde el primer momento despertó interés. Este curso ha registrado 122 solicitudes para sus 20 plazas, lo que ha dejado fuera a más de 100 estudiantes, el 83,6% de los candidatos). La situación el curso pasado -en el que la nota de corte ya era de 12,714- fue similar. Aspiraban a acceder a ella 119 estudiantes; 99 quedaron fuera.

La primera promoción de esta carrera de la UAB, cuya nota de corte es de 12,924, se graduará en el curso 2026-27

Baucells no oculta el orgullo que siente por sus estudiantes y por el prestigio alcanzado por una titulación impartida, recalca, en una universidad pública. Según explica, una parte importante del alumnado llega con la intención de formarse para trabajar en instituciones internacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas.

"Muchos tienen claro que quieren hacer carrera diplomática. No estudias este grado para ser fiscal o juez; nuestro alumnado tiene ganas de trabajar en el extranjero, ya sea en el mundo de la política internacional o en empresas; el Derecho es un complemento formativo secundario, les da una base jurídica para tomar decisiones", señala el coordinador.

"Nuestro alumnado tiene ganas de trabajar en el extranjero, ya sea en el mundo de la política internacional o en empresas; el Derecho es un complemento formativo" Joan Baucells, coordinador del doble grado de Derechos y Relaciones Internacionales de la UAB

Como ocurre en otras titulaciones del ámbito de las ciencias sociales, las mujeres son mayoría en las aulas. Los perfiles y las aspiraciones profesionales son diversos. Algunos estudiantes se imaginan trabajando en organizaciones como Amnistía Internacional o ACNUR, mientras que otros se sienten más atraídos por el mundo empresarial y por la influencia de los grupos de presión, "especialmente visible en Bruselas".

El doble grado ha recibido 122 solicitudes para sus 20 plazas: el 83,6% de aspirantes ha quedado fuera

A juicio de Baucells, el interés por esta titulación se explica por el actual contexto de globalización e internacionalización. La mayoría de las asignaturas de Relaciones Internacionales se imparten en inglés, al igual que muchas de las materias de Derecho. "Nuestro alumnado no solo quiere irse de Erasmus a Europa. Si puede, intenta hacerlo en Asia", explica el profesor para ilustrar la vocación internacional de los estudiantes de una titulación que ofrece únicamente 20 plazas por promoción.

"Son estudiantes excelentes y muy luchadores, que podrán conseguir las becas que se propongan. Los veo trabajando en el extranjero y en instituciones europeas. Dominan el inglés y, además, una tercera lengua", afirma Baucells, que también destaca la apuesta de la UAB por ampliar su oferta de dobles titulaciones.

El curso que viene la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofrecerá también este doble grado en estudios 100% a distancia

Además de la UAB, donde este curso es necesario un 12,924 para acceder, desde el próximo curso ofrece también estos estudios la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 100% a distancia. La primera edición comienza tras el verano, el 23 de septiembre de 2026, según la información oficial de la universidad. En su caso, se trata de una titulación de 366 créditos y una duración mínima estimada de cinco años y medio.

Y aunque como tal este doble grado solo puede estudiarse el próximo curso en estas dos universidades, existen alternativas similares en algunas universidades privadas. Esade imparte Derecho y 'Global Governance, Economics&Legal Order', y la Universitat Abat Oliba CEU combina Derecho con Ciencias Políticas, con una orientación en Relaciones Internacionales.