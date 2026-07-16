Condenado a seis años de prisión por causar un incendio en un edificio de Burriana para asesinar a dos personas
Las víctimas fueron rescatadas por las fuerzas de seguridad tras romper una verja de la planta baja y una de ellas tuvo que ser atendida en un hospital por inhalación de humo
Ramón Pérez
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre que causó un incendio en un edificio de Burriana para asesinar, sin conseguirlo, a dos personas con las que previamente había tenido una discusión.
El tribunal le ha declarado autor de dos delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa -castigados cada uno ellos con tres años de prisión- para los que aprecia la eximente incompleta de alteración psíquica porque el penado sufre una esquizofrenia que, unida al consumo de alcohol y drogas, limitaba sus capacidades intelectivas y volitivas sin llegar a anularlas por completo.
De hecho, los magistrados han impuesto también al reo como medida de seguridad la obligación de someterse a un tratamiento adecuado a su enfermedad mental por un tiempo que no podrá exceder de seis años.
El suceso se produjo sobre las 8.30 horas del 7 de abril del pasado año, cuando el ahora condenado comenzó a discutir con otros dos hombres en la puerta de una finca de la localidad de Burriana.
Tras abandonar el lugar, regresó a él y, “con ánimo de casuar la muerte de los otros dos hombres, o al menos debiendo prever la posibilidad de que ello ocurriría, prendió fuego a la vivienda desde el único punto de acceso natural a la misma”, tal y como recoge la sentencia, que ha adquirido firmeza tras el acuerdo de conformidad suscrito entre la Fiscalía y la defensa en el juicio celebrado el pasado 29 de mayo.
El humo del incendio se propagó rápidamente por la planta baja y la única escalera del edificio que daba acceso a la calle, lo que impidió huir a los dos inquilinos, que tuvieron que ser rescatados por las fuerzas de seguridad después de que éstas rompieran una verja y accedieran al interior del inmueble.
Uno de los rescatados tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de La Plana de Vila-real para ser atendido por inhalación de humo, al igual que uno de los agentes de la Guardia Civil que intervino en la evacuación.
Además de las penas de prisión y de la sumisión al tratamiento médico, la Sección Primera de la Audiencia castellonense ha acordado en la sentencia prohibir al condenado acercarse o comunicarse por cualquier medio con los dos perjudicados durante cinco años.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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