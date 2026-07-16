La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, rectifica la fecha en la que afirmó que se había encontrado la Venus de Alicante. Un cambio que llega escasas horas después de que los operarios que aseguran haber encontrado la escultura revelasen que el hallazgo tuvo lugar nueve días antes de lo defendido por el gobierno de Luis Barcala. La edil popular ha modificado la publicación de Instagram en la que sostenía que la cabeza "fue encontrada el pasado 20 de mayo" para indicar ahora que los hechos ocurrieron en un momento indeterminado de dicho mes.

Pocas horas después de que tres trabajadores de las obras de La Almadraba hayan reivindicado el descubrimiento de la Venus de Alicante y de que el alcalde, Luis Barcala, restara importancia a las afirmaciones de los operarios, la concejala de Cultura ha rectificado la publicación que realizó en sus redes sociales el pasado 1 de julio. "Fue aquí, junto a este pino, donde el pasado 20 de mayo fue encontrada la Venus de Alicante, durante los trabajos del nuevo pulmón verde junto al mar, que es el parque de La Almadraba", apuntaba el texto que acompañaba diferentes imágenes de la inauguración de las obras.

Ahora, tras los cambios que Nayma Beldjilali ha realizado en su publicación (este miércoles, 15 de julio, en torno a las 13:00 horas), el texto elimina cualquier alusión a la fecha concreta del hallazgo y fija el descubrimiento en un punto sin precisar del mismo mes: "Fue aquí, junto a este pino, donde el pasado mes de mayo fue encontrada la Venus de Alicante", indica la publicación de la concejala de Cultura del PP.

Controversia

El asunto ha generado controversia en el entorno del Ayuntamiento en los últimos días, después de que tres operarios de las obras de La Almadraba, que aseguran ser los responsables del hallazgo, hayan señalado distintos "errores" en la versión del gobierno de Barcala: principalmente, en cuanto a la fecha y el lugar del descubrimiento.

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Preguntado sobre la versión de los trabajadores, el regidor ha restado importancia a las afirmaciones de quienes aseguran que encontraron la pieza: "Ahora son los operarios los que van a determinar, ¿no? Yo no estaba en ese momento allí y me parece que es una polémica absolutamente artificial", indicó el alcalde este miércoles. "Esas pequeñas historias en paralelo me parecen muy bien, pero creo que nos distraen de lo sustancial, que es el gran hallazgo que supone para los alicantinos", añadió.