Interior admite que aumentan "las armas de fuego en las calles" aunque los delitos bajan un 8% este año en Catalunya

Según los datos de los Mossos d'Esquadra, entre enero y junio se registraron 266.197 delitos en Catalunya, 21.911 menos que durante el primer semestre de 2025, lo que significa una disminución del 7,6%. Los delitos contra el patrimonio, como robos y hurtos, siguen siendo los más numerosos, con 172.936 hechos, cerca de dos tercios del total. Hasta el 30 de junio Catalunya ha registrado un total de 266.197 hechos delictivos, la mayoría de ellos (226.279) se han registrado en el entorno físico, si bien 39.918 se han producido en el entorno virtual, principalmente ciberestafas.

Son datos ofrecidos por la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la reunión del Comité Nacional de Seguretat i Justícia, que encabeza el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau. En este encuentro, que se repite periódicamente, se han analizado diversos datos y propuestas para abordar cuestiones de seguridad en Catalunya, así como su posterior recorrido en ámbito judicial.

Más armas de fuego

En la reunión también se ha comentado el incremento de muertos y heridos por arma de fuego de este año en Catalunya. Se asocia a la presencia del narcotráfico y por eso Parlon reitera su petición de endurecer las penas por tenencia ilícita de armas de fuego, tenencia de grandes plantaciones de marihuana y las defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a este tipo de actividades cuando comporten una especial gravedad o riesgo.

Trapero ha recordado que, actualmente, "hay más armas de fuego en las calles de Catalunya", que principalmente usan delincuentes para cometer robos violentos o intimidatorios, así como grupos criminales vinculados al crimen organizado, ya que el narcotráfico es el "catalizador y acelerador" de estos crímenes.

Las armas son utilizadas tanto por delincuentes que las emplean para cometer robos violentos, extorsiones o intimidaciones, como por grupos vinculados al crimen organizado que las utilizan para proteger actividades ilícitas o enfrentarse a otros grupos criminales.

Durante el primer semestre de 2026 se han registrado 305 incidentes relacionados con armas de fuego, ya sean reales, posibles o de imitación, un 5,8 % menos que durante el mismo periodo del año anterior. Los incidentes con arma de fuego real han causado 27 personas heridas y 6 víctimas mortales, frente a las 28 personas heridas y 8 víctimas mortales registradas durante el primer semestre de 2025.

A pesar de este descenso de los incidentes, los Mossos d'Esquadra han intervenido 179 armas de fuego entre enero y junio, un 14% más que durante el mismo periodo del año anterior. El 70% de las armas decomisadas son armas cortas, una proporción superior a la registrada durante el año 2025.

Los Mossos también están realizando una restructuración de los servicios de investigación criminal que permitirá profundizar en la modelización de la criminalidad, incrementar los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y la investigación patrimonial asociada y reforzar las capacidades de obtención, tratamiento y análisis de la información criminal.

Este conjunto de actuaciones tiene como objetivo anticiparse a los fenómenos delictivos emergentes, reforzar las herramientas de investigación y consolidar la tendencia de reducción de la criminalidad de este primer semestre de 2026.

La mitad de los delitos sexuales, en viviendas

Pese a la bajada de delitos, los que se han mantenido en cifras similares son los que atentan a la libertad sexual. Durante el primer semestre de este año se han registrado 2.254 en Catalunya, sólo tres menos que los 2.257 del mismo período de 2025. El 45% de estos delitos se producen en viviendas.

La consellera Parlon ha remarcado que se trata de cifras "preocupantes" y por eso se reforzarán las unidades especializadas en violencias sexuales y atención a las víctimas de Mossos. Sin embargo, ha señalado que este tipo de criminalidad "no se resuelven sólo desde la intervención policial". Por eso, cree que se debe dar una respuesta desde otros ámbitos como sanitario, justicia o salud.

Por su parte, el conseller Ramon Espadaler ha remarcado la importancia del descenso de la criminalidad también por la eficiencia de los juzgados de refuerzo que ha permitido reducir los plazos de los procedimientos tanto en la jurisdicción penal . Catalunya tendrá 961 jueces a mediados de 2027 gracias a la creación de 91 nuevas plazas judiciales, a las que se sumarán 35 fiscales antes de terminar este año y 335 nuevos funcionarios del Departament de Justícia.

Caen los delitos en el aeropuerto

En la reunión del Comité también se ha informado del descenso del casi 70% de la criminalidad en el aeropuerto de Barcelona gracias al incremento de presencia policial, las órdenes de alejamiento contra delincuentes habituales que operaban en estas instalaciones y la aplicación del Plan Kanpai. Trapero también ha destacado las mejoras legislativas gracias a la nueva Ley contra la Multirreincidencia, según ha detallado Trapero.

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El hurto continúa siendo, con diferencia, la tipología delictiva más frecuente, con 553 hechos registrados. A continuación se sitúan el robo o hurto de uso de vehículo, con 28 hechos; los robos con fuerza en el interior de vehículos, con 24; y los daños, con 22 hechos.