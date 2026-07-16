Aviso oficial
Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
Los modelos apuntan a que este episodio alcanzará su punto álgido entre el jueves y el viernes y se irá disipando durante el fin de semana
Más calima y menos brisa: así empeora el cambio climático el aire que respiramos en España y así aumenta el riesgo para la salud
Catalunya ha emitido este jueves un aviso ante el inicio de un episodio de contaminación atmosférica relacionado con el aumento de partículas en suspensión en el aire y la llegada de calima. El aviso, emitido por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, afecta al conjunto del territorio catalán y responde a la previsión de un deterioro temporal de la calidad del aire en el conjunto del territorio. Según apuntan los modelos del 'Barcelona Dust Regional Center', este episodio alcanzará su punto álgido entre jueves y viernes y se irá disipando a lo largo del fin de semana. Las autoridades piden a la población extremar precauciones mientras dure este fenómeno ya que, según demuestran varios estudios, los episodios de calima pueden conllevar graves problemas para la salud, sobre todo en personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, así como a niños, personas mayores y otros grupos vulnerables.
Este episodio está relacionado con la llegada de una masa de aire cáido y que, además, transporta polvo del desierto del Sáhara hasta la Península Ibérica. Como consecuencia, cuando se producen este tipo de eventos el cielo puede adquirir un aspecto más blanquecino o anaranjado, disminuir la visibilidad y empeorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas donde estas partículas se suman a la contaminación generada por el tráfico y otras actividades. Los expertos advierten que, además, el gran riesgo de estos episodios es su impacto sobre la salud debido a que estas partículas de polvo son lo suficientemente pequeñas como para ser inhaladas y penetrar en el sistema respiratorio. Es por eso que, cuando se alcanzan unos umbrales de exposición elevados, las autoridades sanitarias recomiendan limitar los esfuerzos físicos intensos al aire libre para minizar riesgos.
Los expertos recomiendan que, ante la llegada de un episodio de calima y contaminación atmosférica, conviene reducir las actividades intensas al aire libre, especialmente en el caso de niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También se aconseja mantener las ventanas cerradas durante las horas de mayor concentración de partículas, utilizar el transporte público o compartir vehículo para disminuir otras fuentes de emisiones contaminantes y mantenerse informado sobre la evolución de la calidad del aire a través de los canales oficiales. En caso de notar síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos o la garganta, se recomienda limitar la exposición al exterior y consultar con un profesional sanitario si las molestias persisten.
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