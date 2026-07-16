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Accidentes de tráfico

Baja el consumo de alcohol al volante, pero sube el abuso de cocaína y psicofármacos

También aumenta “de forma “crítica” la ingesta de medicamentos calmantes en los peatones fallecidos, según la memoria de toxicología de 2025

Mueren dos conductores en Barcelona tras un choque provocado por un coche que huía de los Mossos

Accidente de tráfico

Accidente de tráfico / Freepik

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Patricia Martín

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Madrid
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Uno de cada dos conductores fallecidos ha ingerido alcohol, drogas o psicofármacos. Un dato preocupante, que se mantiene constante en los últimos años, pero con tendencias que están virando. En 2025 descendió el porcentaje de positivos al alcohol (de un 34% a 32,4%) pero aumentó el consumo de drogas (del 16,4% 20,9%) y psicofármacos (11,4% a 17%), según la memoria de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidente de tráfico que elabora anualmente el Instituto Nacional de Toxicología.

Además, en 2025 se produjo un "incremento crítico” del número de peatones fallecidos que habían consumido sustancias que alteran la percepción (hasta un 50,9% de positivos, ocho puntos más) y, por primera vez, los psicofármacos superan al consumo de alcohol en este tipo de víctimas mortales, según ha destacado el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Jorge González, en la presentación del balance.

“Estos datos no son una encuesta, son de conductores [y peatones] fallecidos, lo cual tiene un valor extraordinario por la fiabilidad que trasmiten”, ha destacado a su vez el director general de Tráfico, Pere Navarro.

En total, la memoria de Toxicología ha analizado 1.202 víctimas mortales, entre ellas 894 conductores y 171 peatones. Los datos demuestran que la mayoría de fallecidos son varones, de entre 35 y 54 años, que habían consumido, antes del accidente, alcohol como sustancia principal y de forma intensiva.

Intoxicación severa

El 62,8% de los conductores con resultados positivos presentaba una alcoholemia muy alta, superior a 1,20 gramos por litro, lo que se correlaciona con grados de intoxicación muy severa y el 35,9% superaba los 2 g/l de alcohol en sangre, “lo que prácticamente les incapacitaba para el manejo de vehículos”, según ha destacado González. Asimismo, el 20,9% había consumido drogas, especialmente cocaína (un 14%), que alcanza el mayor registro de la última década.

También la ingesta de psicofármacos ha experimentado un “notable incremento”. El 56,6% de los positivos habían consumido benzodiacepinas, que son depresores del sistema nervioso y se utilizan como calmantes, y el 40,1% antidepresivos. El director del Instituto de Toxicología ha destacado, a su vez, un “incremento notable” del abuso de opioides (del 12,1% al 17,8%), los medicamentos que se utilizan para mitigar el dolor.

Policonsumo

También destaca el aumento del policonsumo, que ha crecido seis puntos, del 13,1% en la memoria de 2024 a un 19,1%. La combinación más frecuente es de alcohol más cocaína. Además, el 36,3% de los positivos había consumido dos o más sustancias.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a los peatones, en 2025 se produjo un “notable incremento” de los peatones que de forma previa a perder la vida en un accidente habían consumido sustancias que alteran la percepción, hasta un 50,9% de casos positivos, ocho puntos más que en 2024. Además, por primera vez, hay un consumo mayor de psicofármacos (el 57,5% de los positivos, con un aumento de 11,7 puntos) que de alcohol (el 48,3%).

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