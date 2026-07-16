Activado un aviso de tiempo violento en el Alt Urgell, Pallars Jussà i Sobirà y Alta Ribagorça para este jueves por la mañana

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado este jueves un aviso por tiempo violento en las comarcas leridanas del Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça. La alerta estará vigente hasta las 10:00 horas y advierte de la posibilidad de fenómenos meteorológicos muy intensos en estas zonas. Según la previsión, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo con piedras de hasta 2 centímetros de diámetro, fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y una elevada actividad eléctrica. Estas condiciones pueden provocar incidencias y aumentar el riesgo para las personas y los bienes al aire libre.

El Meteocat ha situado este episodio en el nivel máximo de peligrosidad, con un grado 6 sobre 6, lo que indica un riesgo muy elevado. Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado sobre la evolución del tiempo. Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante el episodio de tormentas, especialmente en zonas de montaña, donde los fenómenos pueden desarrollarse con mayor intensidad y rapidez. También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.