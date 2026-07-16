Previsión meteorológica
Activado un aviso de tiempo violento en el Alt Urgell, Pallars Jussà i Sobirà y Alta Ribagorça para este jueves por la mañana
El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado una alerta de máximo nivel por fuertes tormentas con granizo, viento y actividad eléctrica en varias comarcas
El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado este jueves un aviso por tiempo violento en las comarcas leridanas del Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà y Alta Ribagorça. La alerta estará vigente hasta las 10:00 horas y advierte de la posibilidad de fenómenos meteorológicos muy intensos en estas zonas. Según la previsión, las tormentas podrían ir acompañadas de granizo con piedras de hasta 2 centímetros de diámetro, fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y una elevada actividad eléctrica. Estas condiciones pueden provocar incidencias y aumentar el riesgo para las personas y los bienes al aire libre.
El Meteocat ha situado este episodio en el nivel máximo de peligrosidad, con un grado 6 sobre 6, lo que indica un riesgo muy elevado. Ante esta situación, se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado sobre la evolución del tiempo. Las autoridades aconsejan evitar actividades al aire libre durante el episodio de tormentas, especialmente en zonas de montaña, donde los fenómenos pueden desarrollarse con mayor intensidad y rapidez. También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet advierte de la llegada de otro episodio de calor extremo a partir de este fin de semana que dejará máximas de hasta 44 grados
- España registra otro miércoles infernal con 44,4ºC en Valencia y 42,4ºC en Catalunya mientras se prepara para la llegada de otra ola de calor extremo
- Los recién graduados en Medicina ganan 1.860 euros más al mes que los titulados en Historia
- El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- Cae en Barcelona una banda de estafadores que usurpaban la identidad: consiguió 131.000 euros en 12 días
- El calor extremo y la calima se abren paso en un miércoles infernal con avisos rojos por altas temperaturas
- Unos ladrones intentan asaltar la casa de Lamine Yamal en Esplugues tras el Francia-España