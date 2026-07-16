107 municipios de 17 comarcas estarán en nivel 4 de riesgo de incendio forestal este jueves

107 municipios de 17 comarcas estarán este jueves en el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal, mientras que 220 municipios de 25 comarcas estarán en el nivel 3 por peligro muy alto.

La mejora de las condiciones meteorológicas prevista, una vez finalizada la tercera ola de calor de este verano, permitirá al Cos d'Agents Rurals reabrir los accesos a 2 de los 8 espacios naturales restringidos: los de Sant Llorenç del Munt i l'Obac y la Muntanya de Montserrat. Los otros seis permanecen cerrados.

Mapa de los municipios con riesgo de incendio / Agents Rurals

El cuerpo pide extremar las precauciones, evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio y respetar las restricciones para garantizar la seguridad de las personas y proteger el medio natural en una situación "de riesgo muy elevado".

Así, los espacios naturales a los que no se podrá acceder son Montsec d'Ares; Montsec de Rúbies; Baronia de Rialb; Ribera Salada; el Espai Natural del Montmell-Marmellar, y el Parc Natural de la Serra de Montsant.

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El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha actualizado, por su parte, el aviso de situación meteorológica de peligro por calor nocturno. El umbral es de calor nocturno intenso entre las 2.00 y las 8.00 horas, y se establece un grado máximo de peligro de 2 sobre 6. Durante el día el umbral seguirá siendo de calor intensa, con un grado máximo de peligro de 5 sobre 6, sobre todo por la tarde y en la zona de Ponent.