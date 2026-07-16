Pla Alfa
107 municipios de 17 comarcas estarán en nivel 4 de riesgo de incendio forestal este jueves
Se reabrirán los parques de Sant Llorenç del Munt i l'Obac y Montserrat por la mejora de las condiciones meteorológicas
107 municipios de 17 comarcas estarán este jueves en el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal, mientras que 220 municipios de 25 comarcas estarán en el nivel 3 por peligro muy alto.
La mejora de las condiciones meteorológicas prevista, una vez finalizada la tercera ola de calor de este verano, permitirá al Cos d'Agents Rurals reabrir los accesos a 2 de los 8 espacios naturales restringidos: los de Sant Llorenç del Munt i l'Obac y la Muntanya de Montserrat. Los otros seis permanecen cerrados.
El cuerpo pide extremar las precauciones, evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio y respetar las restricciones para garantizar la seguridad de las personas y proteger el medio natural en una situación "de riesgo muy elevado".
Así, los espacios naturales a los que no se podrá acceder son Montsec d'Ares; Montsec de Rúbies; Baronia de Rialb; Ribera Salada; el Espai Natural del Montmell-Marmellar, y el Parc Natural de la Serra de Montsant.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha actualizado, por su parte, el aviso de situación meteorológica de peligro por calor nocturno. El umbral es de calor nocturno intenso entre las 2.00 y las 8.00 horas, y se establece un grado máximo de peligro de 2 sobre 6. Durante el día el umbral seguirá siendo de calor intensa, con un grado máximo de peligro de 5 sobre 6, sobre todo por la tarde y en la zona de Ponent.
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