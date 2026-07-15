Veinte personas han muerto ahogadas en Catalunya en el primer mes de la campaña de baño: seis de ellos menores

El pasado 15 comenzaba la campaña de baño de Protección Civil en Catalunya que estará operativa hasta el 15 de septiembre. En este primer mes, han muerto ahogadas 20 personas: 11 personas en las playas catalanas, seis en piscinas y tres en aguas interiores. Seis de estos fallecidos eran menores de edad, contando los dos hermanos gemelos que perdieron la vida en el río Ter a su paso por Manlleu el pasado lunes por la noche.

Ante estas cifras, Protección Civil de la Generalitat hace un llamamiento a extremar la prudencia en playas, piscinas y aguas interiores durante un verano que es especialmente caluroso, como indica la tercera ola de calor en la que estamos, lo que incrementa la afluencia a las zonas de baño, para evitar accidentes que pueden ser mortales. Por eso insta a mantener una actitud prudente, seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y evitar conductas de riesgo.

Por lo que respecta a playas, en este mes han muerto 11 personas en las playas catalanas, la misma cifra que durante el primer mes de la campaña de 2025. Por zonas, 9 de las víctimas se han registrado en la Costa Daurada, 1 en la Costa Central y 1 en la Costa Brava. El año pasado, en el mismo periodo, la distribución fue de 6 víctimas en la Costa Central, 4 en la Costa Brava y 1 en la Costa Daurada.

Del total de víctimas, 10 son hombres y 1 es una mujer, la misma distribución por sexos que el año pasado. Por franjas de edad, han muerto 3 menores, 4 personas adultas y 4 personas mayores de 65 años. Durante el primer mes de la campaña de 2025 no se registró ninguna víctima menor de edad, mientras que las 11 víctimas eran personas adultas, de las cuales 6 tenían más de 65 años.

Descripción del mapa coroplético sobre muertes por ahogamiento en 2026.

Durante el mes de junio se registraron 6 víctimas mortales en las playas y, durante la primera quincena de julio, 5 más. El año pasado, 7 de las víctimas se registraron durante el mes de junio y 4 durante la primera quincena de julio.

Además, desde el inicio de la campaña, 19 personas han resultado heridas por ahogamiento en las playas catalanas. De ellas, 5 fueron trasladadas en estado crítico, de las cuales dos fallecieron posteriormente, 1 en estado grave y 13 en estado menos grave a los hospitales.

Por eso, Protección Civil recomienda bañarse preferentemente en playas vigiladas, respetar el color de la bandera y las indicaciones del personal de socorrismo, así como no entrar en el agua si una persona se encuentra cansada o indispuesta. También se recomienda bañarse acompañado, especialmente en el caso de las personas mayores o de quienes tienen problemas de salud.

Seis víctimas mortales en piscinas

Desde el 15 de junio han muerto 6 personas en piscinas, el doble que durante el primer mes de la campaña de 2025, cuando se registraron 3. Cinco de los ahogamientos mortales han tenido lugar en piscinas privadas y otro en una piscina pública. Cinco de las víctimas son mujeres y una es un hombre. Por franjas de edad, las víctimas son un menor y 5 personas adultas, tres de las cuales tienen más de 65 años.

Durante el mes de junio murieron 3 personas en piscinas y, durante la primera quincena de julio, se han registrado 3 más. Además, desde el inicio de la campaña, 26 personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, frente a las 15 registradas durante el mismo periodo del año pasado. De ellas, 4 fueron trasladadas en estado crítico, 2 en estado grave y 20 en estado menos grave. Del total de personas heridas, 16 son menores de edad, mientras que durante el primer mes de la campaña de 2025 fueron 13.

Descripción del contenido: MUERTES POR AHOGAMIENTO EN JULIO DE 2026 (Mapa coroplético)

Protección Civil de la Generalitat recuerda que los niños deben estar siempre bajo la supervisión directa y continuada de una persona adulta. Hay que evitar distracciones, como el uso del teléfono móvil, y no dejar nunca solos a los niños dentro del agua ni en el entorno de la piscina, aunque sepan nadar o lleven elementos de flotación.

3 víctimas mortales en aguas interiores

Desde el inicio de la campaña, tres personas han muerto en aguas interiores. Un hombre de 74 años ha fallecido ahogado en el embalse de Sant Antoni, en el municipio de Conca de Dalt (Pallars Jussà), y dos niños de 11 años fueron encontrados ayer en el río Ter, en Manlleu, en unos hechos que investiga Mossos d'Esquadra para confirmar que murieron ahogados, principal hipótesis por el momento. Durante el primer mes de la campaña de 2025 se registró una víctima mortal en aguas interiores: un joven de 20 años en el embalse de Alpicat (Segrià).

Protección Civil de la Generalitat pide extremar las precauciones en ríos, embalses, lagos, pozas y otras zonas de baño interior, y bañarse solo en espacios habilitados. Hay que evitar entrar en el agua en zonas desconocidas o no autorizadas y tener en cuenta que puede haber corrientes, cambios bruscos de profundidad, vegetación, rocas u otros elementos sumergidos.

Corresponsabilidad

Durante el primer mes de la campaña de baño, en las playas vigiladas catalanas se han registrado 1.463 banderas amarillas y 49 banderas rojas. Por zonas, la Costa Daurada es la que ha concentrado más banderas amarillas, con 503, seguida de la Costa Brava, con 294; el Barcelonès, con 256; el Maresme, con 205; y el Garraf, con 204.

La mayoría de las banderas rojas también se han registrado en la Costa Daurada, con 35, seguida del Garraf, con 9; el Maresme y la Costa Brava, con 2 cada uno; y el Barcelonès, con 1.

Los principales motivos que han dado lugar al establecimiento de banderas amarillas y rojas durante este primer mes de campaña han sido el estado del mar y el viento. Protección Civil de la Generalitat recuerda que la bandera amarilla obliga a extremar la precaución durante el baño, mientras que la bandera roja prohíbe entrar en el agua. Hay que respetar siempre el color de la bandera y seguir las indicaciones del personal de socorrismo.

En su campaña de verano, Protección Civil recuerda la "corresponsabilidad de la ciudadanía" y señala que "más allá de la labor de los servicios de vigilancia, socorrismo y emergencias, todas las personas pueden contribuir a prevenir accidentes manteniendo una actitud preventiva, autoprotegiéndose y estando atentas a las situaciones de riesgo que puedan producirse en su entorno".

Por eso, se deben priorizar las zonas de baño vigiladas y habilitadas, respetar la señalización y las indicaciones del personal de socorrismo, no sobrevalorar las propias capacidades para nadar y evitar entrar en el agua en caso de cansancio o indisposición. Ante una persona que se encuentre mal o tenga dificultades dentro del agua, hay que avisar inmediatamente al servicio de socorrismo o llamar al teléfono de emergencias 112.

Más de 1.100 incidentes en las playas

Desde el inicio de la campaña de baño, el teléfono de emergencias CAT112 ha recibido 1.171 llamadas relacionadas con 765 incidentes en el ámbito de las playas. Las asistencias sanitarias han concentrado la mayor parte de la actividad, con 742 llamadas vinculadas a 502 incidentes, seguidas de las incidencias derivadas del estado del mar, con 320 llamadas relacionadas con 183 incidentes. En conjunto, estas dos tipologías representan más del 90 % de las llamadas recibidas.

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Por demarcaciones, Barcelona ha concentrado el mayor número de llamadas, con 531, seguida de Girona, con 367, y Tarragona, con 240. Las comarcas con más llamadas han sido el Barcelonès, con 224; el Maresme, con 157; el Alt Empordà, con 142; el Baix Empordà, con 137; y el Tarragonès, con 90.