Los vecinos de Manlleu rinden homenaje a los dos gemelos ahogados en el río Ter

Más de medio millar de personas se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza Fra Bernadí, frente al Ajuntament de Manlleu (Osona), para guardar un minuto de silencio por la muerte de los dos menores de once años ahogados en el río Ter. Un largo y emotivo aplauso de amigos y compañeros de clase, sus profesores y numerosos vecinos ha roto los instantes de silencio. El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, han acompañado a los padres durante el acto. El Ajuntament ha decretado dos días de luto. Los cuerpos de emergencias buscaban a los niños desde que la familia alertó el lunes por la noche de que no habían regresado a casa. Los Mossos d'Esquadra localizaron los cuerpos el martes al mediodía en la ribera del Ter. Se investiga como un hecho accidental.

El apoyo y el cariño que ha recibido la familia de los dos menores que perdieron la vida esta semana en el río Ter se ha hecho sentir con fuerza en la plaza Fra Bernadí de Manlleu. Más de un millar de personas, entre ellas muchos niños, han querido mostrar su apoyo a la familia. También había un numeroso grupo de profesores de la escuela Quatre Vents, donde estudiaban los niños. Entre los asistentes también había compañeros de clase de los menores y compañeros de juegos, que lloraban la pérdida.

El lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso alrededor de la una de la madrugada por parte de la Policia Local de Manlleu sobre la desaparición de dos menores de once años. La familia se puso en contacto con la policía después de que los hermanos no regresaran a casa a la hora habitual. Según explicó la policía, los hermanos solían jugar en un campo de fútbol que tenían cerca de casa y que cerraba a las nueve de la noche.

Tras recibir el aviso, la Policia Local de Manlleu y los Mossos d'Esquadra iniciaron un dispositivo conjunto de búsqueda que se centró en los alrededores del campo de fútbol y del río Ter. En la búsqueda participó la unidad de drones de los Mossos y también equipos de la unidad subacuática.

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A media mañana se localizó la ropa que coincidía con la descripción de los desaparecidos y, hacia el mediodía, se encontró el primer cuerpo. El segundo fue localizado una hora después.