Teresa Comellas, la nota más alta de Baleares en Selectividad: "La educación en catalán solo enriquece, no limita"

Tu frase «hemos aprendido este año la suerte de recibir enseñanza pública y en catalán» se pronunció en un acto institucional frente a las máximas autoridades de las islas. ¿Esperabas que una reivindicación sobre tu propia experiencia escolar generara tanto revuelo?

No, la verdad es que no. Yo lo dije en el discurso porque me pareció importante, pero no creía que todo el mundo se fuera a fijar justo en esa frase.

Tras tu intervención, se han leído comentarios en redes que dicen que 'el catalán no te servirá de nada fuera de Baleares' o que 'te limitará de cara al futuro'. Vas a estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en Cantabria. ¿Qué les responderías a quienes creen que la educación en catalán es un obstáculo para abrirse camino en la península?

Bueno, hay que tener en cuenta que yo he recibido la educación en catalán, pero sé hablar castellano perfectamente e inglés también. El saber catalán no me limita, solo me abre puertas. Si supiese catalán pero no me hubieran enseñado castellano sería diferente, porque no me podría ir a estudiar a Cantabria. Pero, como además de catalán sé castellano, la educación en catalán solo enriquece, no limita.

Algún usuario ha llegado a comentar con escepticismo que el discurso te lo habían preparado y que tú solo te limitaste a leerlo. ¿Cómo nació esta intervención?

Me pareció muy importante, sobre todo en un contexto en el que cada vez se da menos importancia al catalán o no se intenta proteger su uso ni que todo el mundo aquí lo sepa. Me pareció clave remarcar que me siento muy afortunada de haber podido estudiar en catalán. Aunque hace muchos años que los idiomas oficiales están reconocidos, ha habido mucha lucha detrás. Hay que seguir protegiéndolo; que ahora estudiemos en catalán no significa que esté garantizado o que no se pueda perder.

Cada vez se da menos importancia al catalán o no se intenta proteger su uso ni que todo el mundo aquí lo sepa

Mencionaste también que, siendo mujer, poder estudiar igual que todo el mundo y que te vaya bien es algo por lo que estar agradecida. ¿Sientes que persisten barreras para las mujeres en el ámbito académico, especialmente al optar por carreras de ciencias como la tuya?

No creo que existan barreras como tal, porque hace ya muchos años que todo el mundo puede estudiar igual; es algo que está bastante consolidado. Lo que sí puede haber, sobre todo a niveles más superiores en ciertos ámbitos, es una cierta predisposición a no considerarte igual. No creo que ocurra en la visión desde el exterior, sino más bien desde dentro, en el ámbito del liderazgo.

Has explicado que descartaste Barcelona porque el salto desde Ciutadella a una gran urbe no te convencía. ¿Hasta qué punto la salud mental y la búsqueda de un entorno más abarcable influyen en las decisiones de los estudiantes con las notas más brillantes, por encima del prestigio de la ciudad?

Yo creo que influye mucho. Al final no solo vas a estudiar, vas a pasar al menos cinco años allí. Aunque la carrera sea muy importante, tú también tienes que tener una vida y sentirte a gusto en ese lugar.

¿Crees que el sistema actual de la PBAU premia el aprendizaje real o simplemente mide la capacidad de resistir niveles extremos de estrés?

Creo que es un poco de las dos. Para poder adquirir el mayor nivel de conocimiento posible tienes que saber organizarte y controlar tus impulsos de dejar de estudiar. Creo que la Selectividad se enfoca más en cómo gestionas tú todo el volumen de trabajo que tienes y cómo eres capaz de organizarte. Respecto a mi método, ha sido trabajo continuado: ir cada semana repasando y haciéndote apuntes organizados, porque las tres semanas de antes de la Selectividad no te dan para nada si no lo tienes ya asimilado de antes.

Los profesores estaban acostumbrados a enseñar de una manera, quizás cuando se adapten, funcionará mejor la LOMLOE

El Govern ha sugerido que las notas de la PBAU están bajando por culpa de la LOMLOE. Vosotros habéis sido la generación que ha vivido esta ley desde el principio. ¿Estás de acuerdo?

Creo que la LOMLOE tiene cosas buenas y malas. Por un lado, se focaliza más en lo competencial, en el saber hacer y en entender más que en memorizar procesos. Pero creo que aún no está bien insertada o consolidada. Los profesores estaban acostumbrados a enseñar de una manera y ahora tienen que adaptarse. Cuando se terminen de adaptar y puedan enseñar más a entender y a pensar de forma más abstracta, tal vez irá mejor.

Ahora te esperan la playa, descansar y el inicio de una nueva etapa. ¿Está en tus planes de futuro regresar a Baleares una vez finalices tus estudios o crees que deberás desarrollar tu carrera fuera?

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No lo sé, la verdad es que intento no pensar mucho en qué va a pasar después. Ahora viene esta etapa de estudiar y luego ya veremos lo que se me proponga. Todas las oportunidades que tenga las voy a coger. Así que ya veremos.