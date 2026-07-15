Sant Adrià de Besòs estrena oficina de Occident con atención personalizada para particulares, autónomos y empresas

“Nuestra prioridad es ofrecer la solución aseguradora que mejor se adapte a las necesidades reales de cada cliente y a su etapa vital”. Con esta filosofía nace la nueva oficina de Occident en Sant Adrià de Besòs, un proyecto impulsado por Pedro García, que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector asegurador y una amplia experiencia dentro de la compañía. Tras iniciar su recorrido profesional a través del Programa Emprendedores de Occident y ejercer durante cinco años como director de agencias, decidió dar el paso de poner en marcha su propio proyecto empresarial.

“Después de todos estos años me di cuenta de que quería crear mi propia oficina, desarrollar un equipo y estar todavía más cerca de los clientes. Elegimos Sant Adrià porque vimos que es una población con mucho potencial, donde podemos aportar valor tanto a sus residentes como a las más de 2.200 empresas activas del municipio”, explica.

Hay momentos en los que una persona llega preocupada porque no sabe qué pasos seguir. Poder ayudarla, orientarla y ver su tranquilidad cuando todo se soluciona es una de las partes más gratificantes de nuestro trabajo Pedro García — Agente de Occident en Sant Adrià de Besòs

En un contexto en el que la protección personal, familiar y empresarial requiere cada vez más acompañamiento especializado, la cercanía continúa siendo uno de los grandes valores diferenciales del sector asegurador. Contar con un profesional de confianza, capaz de escuchar, analizar cada situación y ofrecer una respuesta adaptada, marca la diferencia cuando surge un imprevisto o cuando se toman decisiones importantes de futuro.

La nueva agencia cuenta actualmente con un equipo formado por el propio Pedro García y Àngels Rodríguez, profesional administrativa con una amplia experiencia en el sector. Su objetivo es seguir creciendo en los próximos años incorporando nuevos perfiles comerciales y consolidándose como un referente asegurador en la ciudad.

Un espacio basado en la confianza y la proximidad

La oficina ofrece acompañamiento integral en seguros de auto, hogar, comunidades, comercios, responsabilidad civil, salud o vida, además de soluciones de ahorro e inversión. Sin embargo, más allá de la contratación de un producto concreto, su principal objetivo es construir una relación de confianza a largo plazo con cada cliente.

“Nuestra prioridad es que las personas se sientan como en casa cuando entran en la oficina. Queremos transmitir profesionalidad y cercanía, explicar de forma clara cada solución y acompañarles en momentos que a veces pueden resultar complejos”, destaca.

Esta proximidad cobra especial importancia cuando ocurre un imprevisto. Pedro García recuerda, por ejemplo, el caso de una clienta de edad avanzada que le contactó tras sufrir una inundación en su vivienda sin saber cómo actuar.

“Hay momentos en los que una persona llega preocupada porque no sabe qué pasos seguir. Poder ayudarla, orientarla y ver su tranquilidad cuando todo se soluciona es una de las partes más gratificantes de nuestro trabajo”, señala.

Apoyo a familias, autónomos y empresas locales

La nueva oficina de Occident también quiere convertirse en un aliado para los profesionales, emprendedores y pequeñas empresas del entorno. Para ello, el equipo trabaja a partir de un análisis de las necesidades concretas de cada negocio, explica las coberturas de forma clara y ofrece soluciones adaptadas a cada actividad.

“Lo más importante es que el cliente sepa qué está contratando y por qué. Nuestro papel como mediadores es acompañar a nuestros clientes con transparencia, aportando la experiencia y los conocimientos propios de nuestra profesión”, añade.

La oficina busca construir relaciones de confianza a largo plazo, más allá de la contratación de un seguro.

En este camino, el respaldo de Occident ha sido clave para impulsar el proyecto. La compañía acompaña a su red de mediadores mediante formación continua, herramientas de gestión y apoyo comercial para favorecer el desarrollo de sus negocios.

“Occident es una compañía que cree mucho en su red comercial. Nos proporciona herramientas, formación constante y acompañamiento para poder seguir creciendo y ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes”, afirma.

Con la mirada puesta en el futuro, la nueva agencia aspira a consolidarse como un punto de referencia en Sant Adrià de Besòs, ampliando progresivamente el equipo y generando nuevas oportunidades vinculadas al propio municipio.

“Queremos que los vecinos nos conozcan, que sepan que tienen una oficina cercana donde acudir y donde encontrar profesionales dispuestos a ayudarles”, concluye.