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¿Sabías que en Palamós hay una barraca con una puerta muy torcida?

Sobre la playa de Castell, en Palamós, encontrarás una barraca muy curiosa de un artista catalán muy singular

Pueblos de Catalunya. Palamós - Barraca d’en Dalí (vista frontal). Albert Esteves (2018).

Pueblos de Catalunya. Palamós - Barraca d’en Dalí (vista frontal). Albert Esteves (2018).

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Jordi Carreras

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· ¿Dónde?

Palamós. Camí de Ronda de Castell. 17230 - Girona.

· Te lo explicamos

La Barraca d’en Dalí es una pequeña construcción de piedra seca situada en un lugar privilegiado, rodeada de bosque mediterráneo y con vistas al entorno natural de la playa de Castell, en Palamós. Se trata de un espacio discreto e integrado en el paisaje, que transmite una sensación de aislamiento y tranquilidad, muy adecuada para la creación artística y la reflexión. La barraca forma parte del conjunto de construcciones vinculadas al mas Juny, una importante finca agrícola y residencial de la zona.

En 1940, el industrial y mecenas Alberto Puig Palau adquirió el mas Juny con todas sus tierras e hizo construir allí una casa señorial. Amigo personal de Salvador Dalí y gran admirador de su obra, Puig Palau quiso que el pintor tuviera un espacio propio cerca de la finca. Con esta voluntad hizo edificar la barraca-estudio, pensada como un lugar de retiro donde Dalí pudiera trabajar lejos del ruido y las distracciones.

Aunque Salvador Dalí visitó la barraca en varias ocasiones, no hay constancia de que la utilizara de manera continuada como taller artístico. A pesar de ello, su huella está presente en la arquitectura del edificio, especialmente en la singular puerta inclinada, uno de los elementos más característicos de la construcción. Esta puerta está inspirada en una acuarela dibujada por el propio Dalí en 1948, un hecho que refuerza el vínculo simbólico entre el artista y el espacio.

Actualmente, la Barraca d’en Dalí es un elemento patrimonial de interés, muy valorado tanto por su vínculo con el genio ampurdanés como por su entorno natural excepcional. Es una muestra más de la relación de Dalí con el territorio de l’Empordà y de su universo creativo, estrechamente conectado con el paisaje, la naturaleza y la arquitectura singular.

· Para saber más

Si queréis saber más cosas sobre Salvador Dalí, podéis leer The Secret Life of Salvador Dalí — de Salvador Dalí (autobiografía publicada en 1942), que ofrece una visión íntima de la vida y el universo creativo del pintor surrealista. Aunque no habla específicamente de la barraca, permite contextualizar la figura de Dalí en la época en la que se construyó.

También podéis consultar el documental Salvador Dalí: In Search of Immortality (2018). https://www.youtube.com/watch?v=luCOYMp_hLY. Este documental explora la vida, las obras y el imaginario del artista, y es un recurso excelente para comprenderlo en profundidad, lo que ayuda a valorar mejor espacios como su Barraca.

Finalmente, si os interesa profundizar aún más en Dalí y su entorno cultural, recomiendo visitar el Teatre-Museu Dalí de Figueres (Alt Empordà, Catalunya): un museo dedicado a la figura de Salvador Dalí y una de las colecciones más importantes de su obra en todo el mundo. Además de exponer obras de Dalí, el espacio invita a comprender el contexto artístico en el que se desarrolló su trayectoria.

· Cierre

La Barraca d’en Dalí constituye un buen ejemplo de cómo la cultura y la naturaleza pueden convivir en equilibrio. Esta pequeña construcción de piedra, integrada respetuosamente en el paisaje de la playa de Castell, nos invita a observar el entorno con más atención y a valorar los elementos patrimoniales al aire libre que a menudo pasan desapercibidos.

Fijarnos en espacios como la Barraca d’en Dalí es una forma de contribuir a la preservación del patrimonio local y, al mismo tiempo, de fomentar un turismo más consciente y respetuoso con el territorio. Pasear, observar, preguntarse por la historia de los lugares y compartir este conocimiento es un pequeño gesto que ayuda a mantener viva la memoria colectiva.

Así pues, la próxima vez que camines por un camino, una playa o un bosque, presta atención a los detalles: una barraca de piedra, un muro antiguo o un elemento singular pueden ocultar historias sorprendentes. Descubrirlas es una forma de aprender, de cuidar nuestro entorno y de conectar con el pasado para construir un futuro más sostenible.

Jordi Carreras, alumno de 4.º de la Doble Titulació de Mestre de la Universitat de Girona.

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Este artículo es fruto del trabajo de colaboración entre el Diari de Girona y la asignatura de didáctica de las ciencias sociales del doble grado de educación infantil y primaria de la Universitat de Girona, con la colaboración de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. El objetivo es transmitir conocimientos históricos de manera didáctica, descubrir elementos curiosos que nos interpelan y despertar el interés por el patrimonio local. En definitiva, hacernos levantar la cabeza y aprender a disfrutar de cada rincón de nuestro territorio. Cada miércoles, en la edición digital de Diari de Girona.

Fuente: Diari de Girona

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