Ot Santacreu, promesa manresana de las ciencias en Catalunya: «Cuando estudias, si no dedicas tiempo y las cosas no salen, es fácil acabar frustrado»

O las amas o las odias. Sea cual sea la relación que tengas con ellas, es difícil negar que las matemáticas forman parte de nuestro día a día. Más allá de fórmulas y ecuaciones, son una herramienta para entender la realidad. Para Ot Santacreu (Manresa), un entusiasta de las ciencias, proporcionan «las herramientas para resolver muchos de los problemas del día a día». En su caso, junto con la física, también se han convertido en su horizonte profesional.

Acaba de finalizar el bachillerato tecnológico en el Pius Font i Quer de Manresa. Su relación con las ciencias comenzó con las mates, aunque el interés no fue inmediato. No fue hasta la ESO cuando descubrió en ellas una nueva manera de entender la realidad. «Desde pequeño, siempre me había gustado pensar», recuerda. Aquella curiosidad innata se convirtió en el germen de una vocación que hoy lo ha situado entre las jóvenes promesas de las ciencias en Catalunya.

Con solo 18 años, tiene un palmarés envidiable. Solo en este 2026, ha conseguido la medalla de plata en la fase estatal de la Olimpíada de Física y la de bronce en la fase catalana de la Olimpíada de Matemáticas. Dos reconocimientos que son solo la punta del iceberg de una trayectoria marcada por las competiciones científicas.

Desde hace años, Santacreu pone a prueba sus conocimientos en olimpiadas y concursos por todo el territorio. A los primeros acudió con el instituto. Ahora ya lo hace por iniciativa propia. Precisamente, la adrenalina de estos retos convirtió su pasión en devoción. «Al ver que me resultaba más fácil que a muchos de mis compañeros, gané confianza en mí mismo. Y eso hizo que me presentara a más», dice.

Lo que no se ve

A pesar de los buenos resultados, afirma que detrás hay muchas horas de trabajo. «Paso mucho tiempo haciendo problemas y estudiando», explica. Lo compagina con sus estudios de guitarra en el Teatre Conservatori de Manresa. Se define como una persona autoexigente, pero convencida de que los errores también forman parte del aprendizaje. «No todo sale a la primera», detalla.

Confía en que esta pasión siga alimentando su espíritu crítico. «Me ayudan a tomar decisiones y a razonar. También hacen que sea más difícil convencerme cuando los argumentos no son sólidos», dice. Lamenta que muchas personas se desconecten de la ciencia, especialmente de las matemáticas: «Es una asignatura que requiere esfuerzo. Si no dedicas tiempo y las cosas no salen, es fácil acabar frustrado».

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Ahora se prepara para comenzar un grado universitario del ámbito científico. Sabe que el futuro no es una ciencia exacta, pero le gustaría dedicarse a la docencia o a la investigación. Sea cual sea el camino, espera adquirir los conocimientos que le ayuden «a entender por qué el mundo es como es». Y, algún día, compartir esta manera de mirar la realidad desde la docencia o la investigación.