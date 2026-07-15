Más de 330 menores de seis años bajo tutela de la Generalitat viven en centros de acogida, 74 más que hace dos meses

Hasta 334 niños y niñas menores de seis años tutelados por la Generalitat hacen vida en alguno de los centros de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA), la antigua DGAIA. De estos, 104 son menores de tres años. Así se desprende de los datos que ha facilitado este martes el departament de Drets Socials i Inclusió, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular. Los datos están tomados a fecha de 1 de junio y muestran un rápido aumento de los niños tutelados en apenas unos meses: en abril, tal como explicó EL PERIÓDICO, los menores de seis años que vivían en centros eran 260, es decir, 74 menos que los actuales.

La respuesta parlamentaria, firmada por la consellera Mónica Martínez Bravo, también detalla por edad los menores que se encuentran en estos centros. Hay 32 bebés con menos de un año; 31 con un año; 41 de dos años; 42 de tres años; 58 de cuatro años; 50 de cinco años y 80 de seis años.

Hay 32 bebés de menos de un año viviendo en alguno de estos recursos de la DGPPIA

Las oenegés de defensa de la infancia en Catalunya llevan años denunciando el elevado número de estos pequeños que, en lugar de estar con algún pariente o con alguna familia de acogida, hacen vida en centros tutelados. La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, reclama prohibir por ley que estos menores permanezcan en los centros. El Institut de l'Acollida i l'Adopció (ICAA), que depende de Drets Socials, por su parte, cifra en unas 400 más las familias de acogida que harían falta para que todos los menores bajo tutela de la Generalitat puedan hacer vida fuera de los centros.

En total, según detalla también la respuesta parlamentaria, ahora mismo hay 2.267 menores que permanecen con miembros de su familia y otros 995 que están acogidos por alguna familia ajena.

Enquistados en la urgencia

También hay 99 criaturas que se encuentran con familias de acogida de urgencia y diagnóstico. Se trata de un programa de acogida pensado para que las familias cuiden durante pocos meses a estos niños mientras se determina si pueden volver con algún familiar o bien deben pasar a manos de otra familia de acogida en un régimen más estable. El bebé presuntamente maltratado por sus padres y que estuvo varias semanas ingresado en el hospital Vall d'Hebron por sus lesiones pasó, precisamente, a manos de una de estas familias el pasado mes de abril.

Hay 99 menores con familias de urgencia y diagnóstico, y al menos 14 criaturas han pasado con estas familias más de dos años

En principio, estas acogidas no tienen que durar más de medio año. Sin embargo, en algunos casos complicados --como aquellos en los que se trata de una familia migrada e intervienen terceros países o aquellos en los que el caso se ha judicializado-- las estancias se alargan varios años. La respuesta parlamentaria, precisamente, detalla que de los 99 menores que se encuentran en el programa, 27 llevan menos de seis meses con la familia de urgencia y diagnóstico; 38 llevan entre seis y 12 meses; 20 niños llevan entre uno y dos años y otros 14 llevan ya más de dos años.

La mayoría de estos menores son muy pequeños: 53 tienen menos de un año y 25 tienen un año. Aun así, a fecha de 1 de junio, había 21 niños mayores de dos años que permanecían en este tipo de acogida.

158 en familias ajenas

Más allá de los menores en centros y aquellos con familias de urgencia y diagnóstico, aún hay otros 158 menores de tres años que permanecen con familias de acogida ajenas en programas más estables y pensados para durar más años. En este mismo régimen se hallan otros 129 menores de entre 4 y 6 años; 173 de entre 7 y 9 años; 185 de entre 10 y 12 años y 350 de más de 12 años.