Dos másteres coordinados por la UB y la Universidad Católica de Valencia, los primeros en recibir el nuevo sello de calidad de la UE para títulos europeos conjuntos

Dos másteres coordinados por universidades españolas han recibido por primera vez el sello Joint European Degree Label, un nuevo distintivo europeo que reconoce programas universitarios conjuntos impartidos por instituciones de distintos países en el marco de las alianzas universitarias europeas. El reconocimiento se ha entregado este miércoles en Bruselas, en un acto organizado por la Comisión Europea.

Uno de los programas distinguidos es el Máster en Retos Globales para la Sostenibilidad de CHARM-EU, una alianza universitaria europea coordinada por la Universitat de Barcelona. El otro es el Máster Conjunto en Biotecnología Marina de EU-CONEXUS, coordinado por la Universidad Católica de Valencia.

El Joint European Degree Label es un primer paso hacia la creación de un título universitario europeo, el llamado Joint European Degree

El sello Joint European Degree Label se concede a titulaciones conjuntas desarrolladas mediante cooperación transnacional entre instituciones de educación superior de al menos dos Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Su objetivo es identificar programas con una gobernanza académica compartida, movilidad internacional, dimensión europea y altos estándares de calidad.

El nuevo sello europeo busca dar visibilidad a programas conjuntos de alta calidad y ayudar a estudiantes, empleadores e instituciones a identificar titulaciones con un marcado perfil europeo. También se considera un paso previo hacia el futuro desarrollo de un posible título europeo conjunto, conocido como Joint European Degree.

Retos globales y sostenibilidad

En el caso de la alianza universitaria CHARM-EU, el máster reconocido es un programa de 90 créditos ECTS dirigido académicamente por Trinity College Dublin y gestionado administrativamente por la Universitat de Barcelona. En esta alianza participan también otras siete universidades europeas: Utrecht University, Eötvös Loránd University Budapest, University of Montpellier, Åbo Akademi University, Julius-Maximilians-University Würzburg, Ruhr West University of Applied Sciences y The University of Bergen.

El máster tiene 100 plazas y dura dos cursos académicos, cada uno de los cuales tiene un precio de 2.500 euros. El idioma de enseñanza es el inglés. El programa está orientado a la sostenibilidad, la inclusión y la resolución de retos globales.

El segundo programa reconocido, el Máster Conjunto en Biotecnología Marina de EU-CONEXUS, tiene 120 créditos ECTS y está coordinado por la Universidad Católica de Valencia. EU-CONEXUS es una alianza europea centrada en la sostenibilidad inteligente de las zonas costeras urbanas y semiurbanas.

"La competitividad futura de Europa depende de la capacidad de formar perfiles preparados para colaborar más allá de las fronteras nacionales" Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) también ha participado en el acto como primera agencia de aseguramiento de la calidad en conceder este nuevo sello europeo. La evaluación se llevó a cabo en colaboración con la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ).

El secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, ha destacado que los dos primeros programas reconocidos con este sello estén coordinados por universidades españolas. A su juicio, este hecho demuestra “el compromiso de las universidades españolas con la cooperación transnacional, la movilidad, la excelencia académica y el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Nueva generación de graduados europeos

Durante el acto, representantes de la Comisión Europea han subrayado la importancia de formar graduados capaces de trabajar entre disciplinas, sectores y países. Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para los Derechos Sociales y las Competencias, el Empleo de Calidad y la Preparación, ha afirmado que “la competitividad futura de Europa depende” de la capacidad de formar perfiles preparados para colaborar más allá de las fronteras nacionales.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha celebrado el reconocimiento y ha defenido que iniciativas como esta ayudan a identificar las competencias de “una nueva generación de graduados europeos”. Según Guàrdia, estas competencias responden mejor a las necesidades de un mercado laboral globalizado y en transformación.

Una de las graduadas del Máster CHARM-EU en Retos Globales para la Sostenibilidad, Anouk Ruijters, ha valorado que el sello refuerza el valor de una titulación basada en el aprendizaje en distintos países, la transdisciplinariedad y la resolución de retos globales.

Coincidiendo con este reconocimiento, la Comisión Europea también ha anunciado nuevas ayudas para impulsar programas conjuntos europeos. El Máster Conjunto en Biotecnología Marina de EU-CONEXUS recibirá 4,6 millones de euros en el marco de la convocatoria Erasmus Mundus Joint Masters 2026 del programa Erasmus+. Por su parte, CHARM-EU recibirá 1,3 millones de euros para acreditar nuevos programas con el Joint European Degree Label.