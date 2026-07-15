Restablecida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras su interrupción por una fuga de gas cercana

Una fuga de gas provocada por la rotura de una tubería próxima a la zona de vías ha obligado a interrumpir durante un rato la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar. Los Bomberos han recibido el aviso a las 10.47 horas y han solicitado la suspensión del servicio.

La circulación se ha restablecido poco antes de las 12.30 horas, según ha informado Renfe. Los Bomberos fueron alertados después de que una máquina perforara una tubería de gas durante unas obras en una calle de Arenys, a unos tres metros de las vías del tren.

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Los servicios de emergencia han establecido un perímetro de 50 metros alrededor de la fuga y han pedido el confinamiento de las viviendas más cercanas y de un cámping. En concreto, hay diez viviendas en las inmediaciones, aunque solo había personas en cinco de ellas.