Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 13 personas, según el balance provisional.

En Catalunya, el cuerpo de bomberos de la Generalitat han dado por controlado un incendio declarado el sábado en Camarasa (Lleida) que ha afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13. Además, este domingo se ha decretado el confinamiento de varios núcleos de población por un nuevo incendio forestal declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), donde la principal preocupación es la proximidad del fuego en varias urbanizaciones.

Extinguido el incendio de Benahavís que obligó a desalojar a 2.053 personas El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido este miércoles el incendio urbano forestal de Benahavís (Málaga), que se declaró el pasado jueves 9 de julio y obligó al desalojo preventivo de 2.053 personas de varias urbanizaciones de la zona. El fuego, que quedó completamente sofocado a las 21:00 horas de este martes, se originó en la cuneta de la autopista AP-7, a la altura del kilómetro 1068, y se extendió rápidamente hacia una arboleda por la zona de la urbanización Montemayor. La emergencia obligó a evacuar de forma preventiva a 1.013 vecinos de Los Flamingos, 687 de Parque Botánico, 132 de Marbella Hills, 125 de Caserías del Esperonal y 96 de los apartamentos Four Seasons, quienes pudieron regresar a sus casas tras estabilizarse el perímetro.

Levantan el confinamiento en tres urbanizaciones tras estabilizarse el incendio de Cunit Protecció Civil ha levantado el confinamiento en las urbanizaciones La Costa Cunit y Jardins de Cunit, en Cunit, y Trencarroques, en Castellet i la Gornal, una vez estabilizado el incendio forestal cercano. Las autoridades piden mantener la prudencia y seguir sus indicaciones.

El incendio de Rubió sigue perdiendo intensidad mientras los Bombers trabajan para estabilizar un flanco El incendio de Rubió continúa evolucionando favorablemente y sigue reduciendo su intensidad. Los Bombers mantienen las tareas para perimetrar el fuego y centran sus esfuerzos en estabilizar el flanco que podría verse más comprometido con la llegada del viento de poniente.

Confinan tres urbanizaciones por el incendio de vegetación de Cunit Los Bombers han ordenado el confinamiento de las urbanizaciones Costa de Cunit, Trencarroques y Jardins de Cunit por el incendio de vegetación. En el operativo trabajan siete dotaciones terrestres y tres medios aéreos.

El incendio de Rubió se acerca ya a las 50 hectáreas Los Agents Rurals han actualizado a 47 hectáreas la superficie afectada por el incendio de Rubió, según datos provisionales. Del total, el 53 % corresponde al término municipal de Rubió y el 47 % al de Castellfollit del Boix.

Un incendio de vegetación junto a una urbanización moviliza a seis dotaciones en Cubelles Los Bombers han activado seis dotaciones para trabajar en un incendio de vegetación urbana declarado en la zona de Costa Cunit, junto a la urbanización Mas Trader, en Cubelles.

El incendio de Rubió deja de generar focos secundarios Los Bombers han informado de que el incendio de Rubió ya no presenta focos secundarios y que la evolución de los flancos es descendente. El fuego afecta a unas 25 hectáreas, según los últimos datos disponibles.

El incendio de Rubió pierde intensidad, pero sigue sin estar estabilizado El incendio declarado entre los términos municipales de Rubió y Castellfollit del Boix continúa activo, aunque ya ha reducido su intensidad y avanza más lentamente. Los Bombers mantienen un amplio dispositivo con 50 dotaciones, 14 de ellas aéreas.

Los Bombers mantienen las labores de extinción en Aiguamúrcia pese a tener el incendio estabilizado Los Bombers continúan con las tareas de extinción del incendio de Aiguamúrcia, que se mantiene estabilizado. El cuerpo ha difundido imágenes del vuelo de reconocimiento realizado esta tarde sobre la zona afectada.