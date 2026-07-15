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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)

Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

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Sara Fernández

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Víctor Vargas Llamas

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 13 personas, según el balance provisional.

En Catalunya, el cuerpo de bomberos de la Generalitat han dado por controlado un incendio declarado el sábado en Camarasa (Lleida) que ha afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13. Además, este domingo se ha decretado el confinamiento de varios núcleos de población por un nuevo incendio forestal declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), donde la principal preocupación es la proximidad del fuego en varias urbanizaciones.

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