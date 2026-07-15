El incendio de Sant Quirze Safaja, que ya ha quemado 97 hectáreas, obliga a evacuar un centro de menores, un cámping y una casa de colonias

El incendio que arde esta tarde en Sant Quirze Safaja ha obligado a desalojar un Centre Residencial d'Acció Educativa, el Mare de Déu del Roser, Puig d'Olena. Los Mossos d'Esquadra han trasladado a los niños y a los monitores, en total unas 30 personas, hasta una zona segura, porque el incendio se dirigía hacia ese punto. En concreto, han sido trasladados al pabellón de Centelles y finalmente serán acogidos en Hostalets de Balenyà. También han evacuado de forma preventiva la casa de colonias Can Miqueló y el cámping l'Illa. Los ocupantes del cámping han sido trasladados al pabellón de Sant Quirze y los de la casa de colonias a otra casa en Aiguafreda. Además, se ha solicitado el confinamiento de las viviendas del Pla de la Casanova, el hostal rural Masblanc y la Rovineta, situadas en los términos municipales de Sant Quirze Safaja y Sant Martí de Centelles.

Los Bombers de la Generalitat trabajan en este incendio forestal en Sant Quirze Safaja, que dos horas después de comenzar ya ha quemado 97 hectáreas de terreno mayoritariamente forestal, según datos provisionales de los Agents Rurals. Del total afectado, unas 37 hectáreas corresponden al espacio PEIN de los Cingles de Bertí.

Se ha declarado poco después de las tres, ha empezado a arder con mucha intensidad y ha ido lanzando focos secundarios. Las llamas han cruzado la C-1413b, la carretera que une Centelles con Sant Feliu de Codines, que se encuentra cortada al tráfico.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso del incendio a las 15.09 horas. A las 18.30 horas trabajaban en él 53 dotaciones, 15 de ellas aéreas, con unos 140 efectivos: 4 bombarderos, 6 aviones de vigilancia y ataque, 4 helicópteros de mando y un avión de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. También se han incorporado 4 avionetas de vigilancia y ataque de las que trabajaban en el incendio de Querol. El objetivo por el momento del dispositivo es atacar el flanco izquierdo, ya que es el que podría abrirse. Preocupan sobre todo la cola y este flanco, que, empujado por el viento de poniente, es el que tiene mayor riesgo de potencial de incendio. La cabeza del fuego evoluciona en dirección este/noreste, hacia Sant Martí de Centelles. Se trabaja para que no llegue a los numerosos barrancos próximos y se intensifique en ascenso al salir de ellos. En cuanto al flanco derecho, avanza, pero en descenso, lo que supone una velocidad menor. En la zona se encuentra una fábrica de pirotecnia, a la que las llamas no se han acercado. Además, los Bombers han estado en contacto con ellos en todo momento.

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Según han informado fuentes de los Bombers, las llamas se habrían originado en la misma zona donde ya hubo otro incendio el pasado 24 de junio, justo al lado del cámping l'Illa. El fuego ha coincidido con el episodio más crítico de la ola de calor en la Catalunya central, con temperaturas que han superado los 40 grados. Precisamente el calor, sumado a la sequedad acumulada en los bosques, convierte las masas forestales de comarcas como el Moianès en espacios con un riesgo muy elevado de incendio. Se está valorando si deben llevarse a cabo confinamientos.