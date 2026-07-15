El humo y el estrés de un incendio reducen el peso de los recién nacidos y aumentan los partos prematuros

Un estudio del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la UAB concluye que la exposición al humo y al estrés de un incendio forestal durante el embarazo afecta negativamente a los bebés. La probabilidad de que los recién nacidos tengan bajo peso aumenta un 10%, una reducción equivalente al impacto de una semana de consumo de tabaco durante el embarazo. También se ha constatado un mayor número de partos prematuros.

La investigación, publicada este miércoles en la revista 'Perspectives Demogràfiques', se basa en 3,4 millones de nacimientos registrados en España durante quince años, sobre los que se ha evaluado el impacto de incendios forestales de más de 500 hectáreas. El estudio indica que el noroeste de España es la zona donde los bebés están más expuestos a las consecuencias de los incendios.

Incendios en Galicia / EFE / Brais Lorenzo

La investigación utiliza datos de nacimientos registrados en ciudades españolas de más de 10.000 habitantes entre 2008 y 2021, facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Estos representan aproximadamente el 85% de los nacimientos producidos durante ese periodo. Para medir la exposición a los incendios forestales, los investigadores cruzaron estos datos con los de incendios que hubieran quemado más de 500 hectáreas en el municipio de residencia de la madre durante el embarazo.

Estrés y miedo

Los autores del estudio compararon a las madres que residían en localidades afectadas por un incendio forestal durante el embarazo con aquellas que vivían en zonas no afectadas, controlando características individuales, geográficas y temporales. Los resultados muestran que los incendios perjudican el embarazo a través de dos mecanismos: por una parte, el estrés, el miedo y los desplazamientos provocados por la proximidad de los incendios y, por otra, la contaminación atmosférica generada por el humo.

En concreto, los bebés de mujeres embarazadas que viven cerca de un gran incendio tienen 0,4 puntos porcentuales más de probabilidad de nacer con bajo peso o de forma prematura. Los investigadores destacan que el impacto de los incendios no se limita al municipio directamente afectado por las llamas, ya que el humo puede transportar partículas nocivas a cientos de kilómetros del foco del incendio.

Los incendios forestales liberan grandes cantidades de partículas finas que penetran en el sistema respiratorio y entran en el torrente sanguíneo, provocando respuestas inflamatorias que pueden dificultar la transferencia de oxígeno y nutrientes al feto. Según señalan los autores, cuanto mayor es el número de días con alta contaminación por humo a los que está expuesta una madre durante el embarazo, mayor es la probabilidad de que su hijo nazca con bajo peso o de forma prematura. Consideran que este efecto constituye un problema relevante de salud pública, teniendo en cuenta que las temporadas en las que coinciden numerosos incendios exponen simultáneamente a muchas madres.

Proximidad fuego

Según el estudio, la proximidad al fuego tiene un mayor impacto durante el primer y el tercer trimestre, mientras que el humo resulta especialmente perjudicial durante el segundo. Esto indica que un incendio no es simplemente un episodio de contaminación: el miedo y los desplazamientos que provoca afectan al desarrollo fetal por vías propias, independientes del humo.

A lo largo del periodo analizado, los investigadores observaron que la contaminación causada por los incendios se distribuyó de manera muy desigual en el conjunto de España. Gran parte del centro y del este del país registró menos de 25 días con niveles elevados de contaminación por humo de incendios forestales, mientras que algunos municipios del noroeste, situados a sotavento de las zonas forestales con mayor riesgo de incendios del país, acumularon más de un centenar.

Los autores del estudio, la investigadora del CED-UAB Maria Rubio-Cabañez y el investigador del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica Risto Conte Keivabu, piden que las mujeres embarazadas sean consideradas un colectivo especialmente vulnerable durante las emergencias por incendios forestales.

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Asimismo, proponen integrar la salud reproductiva en los planes de emergencia, garantizar la continuidad de la atención prenatal para las madres desplazadas y emitir avisos anticipados para que las mujeres embarazadas puedan reducir su exposición al humo.