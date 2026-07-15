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MUERTE VIOLENTA

Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

Bomberos accedieron al domicilio por una ventana y encontraron a la víctima inconsciente, con múltiples heridas de arma blanca

Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico

Hallan a un hombre apuñalado en la cocina de una vivienda de Fuencarral tras una alerta por un fuerte olor químico / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Héctor González

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Madrid
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La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre de 37 años hallado este martes en el interior de una vivienda de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El suceso se produjo alrededor de las 9.50 horas, cuando el 091 recibió una llamada que alertaba de "un olor muy fuerte a algún producto químico" procedente del domicilio, según informan fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), efectivos de Bomberos y varios recursos sanitarios. Ante la imposibilidad de acceder inicialmente a la vivienda, los bomberos entraron a través de una ventana.

Una vez dentro, los servicios de Emergencias encontraron a un varón inconsciente en el suelo de la cocina junto a un cuchillo. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, según la información facilitada por la Policía Nacional. El intenso olor químico que había alertado a los vecinos, según estas mismas fuentes, era gas pimienta.

Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de recuperar el pulso del hombre. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, solo pudieron confirmar su fallecimiento pocos minutos después.

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La vivienda ha quedado acordonada para preservar posibles pruebas. Hasta el escenario del crimen se desplazaron agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar al autor.

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Fuente: El Periódico de España

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