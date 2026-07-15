Estabilizado el incendio que arde entre Rubió y Castellfollit del Boix

El fuego que arde entre el Bages y l'Anoia ha quedado estabilizado este miércoles por la mañana. A lo largo de la noche, los efectivos de extinción han podido cercarlo con líneas de agua y se prevé que el fuego ya no avance.

Ayer el incendio obligó a pedir el confinamiento de una veintena de masías, no tanto por el riesgo directo del fuego, sino por el humo. Las llamas se originaron cerca del Mas d'en Boix, en el término de Castellfollit del Boix, pero junto al de Rubió. De hecho, las primeras informaciones hablaban del inicio en la zona de Maçana. Las llamas avanzaron primero hacia Mas del Tronc y después sí se dirigieron hacia la zona de Sant Martí de Maçana. El aviso se dio poco antes de las cuatro y media de la tarde, con unas condiciones meteorológicas de temperaturas cercanas a los 34 grados y vientos de sureste con rachas que llegaron a los 20 kilómetros por hora.

Según el alcalde de Castellfollit del Boix, Celestí Rius, «afortunadamente es una zona muy poco habitada, con alguna masía o casa aislada y poco más». Rius esperaba desde el Ajuntament unas informaciones que llegaban con cuentagotas. «Tenemos a mucha gente allí arriba, con cubas con muchos litros de agua, pero no hay cobertura y no nos dicen nada». A media tarde, el alcalde de Castellfollit había hablado por teléfono con la consellera Núria Parlon. Para Rius, «el flanco derecho hacia Castellfollit del Boix está controlado, gracias a las ADF, los agricultores y los Bombers». Este era el objetivo de los Bombers, que querían evitar que este flanco se abriera ante la previsión de entrada de viento de poniente para mañana. El alcalde de Castellfollit ha comentado que «el objetivo ahora es el frente y el flanco izquierdo, mientras los voluntarios del pueblo hacemos bocadillos y preparamos fruta y agua para beber para llevar al personal que está en el incendio».

En el momento de máxima intensidad han trabajado 60 dotaciones de los Bombers, de las cuales 14 eran medios aéreos, y más de 120 efectivos. También se incorporaron dos aviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los datos provisionales de los Agents Rurals de las ocho y media de la noche hablaban de unas 47 hectáreas quemadas, mayoritariamente forestales, según datos provisionales. Del total, el 47 % corresponde al término municipal de Castellfollit del Boix y el 53 % al de Rubió.

Las ADF de la Federació d'ADF de l'Anoia y de la Federació d'ADF Bages-Moianès también participan en el dispositivo de emergencia desplegado en la zona y piden a la ciudadanía que no se acerque. El fuego comenzó con mucha intensidad, las descargas aéreas han surtido efecto y ahora arde en descenso, circunstancia que se aprovecha para atacarlo con fuerza. El incendio avanza en dirección norte y los Bombers luchan para evitar que llegue descontrolado con la entrada del viento de poniente, lo que haría que el flanco derecho, en dirección al mar, se descontrolara. En un principio, el cuerpo de emergencias tendió líneas de agua con mangueras en el flanco derecho y en el flanco izquierdo desde la cola del incendio. No es un incendio que haya originado muchos focos secundarios, aunque hubo alguno que pudo controlarse. La presencia de los molinos de viento del parque eólico de la Serra de Rubió dificultó por momentos el trabajo de los medios aéreos.

El alcalde de Aguilar de Segarra, Ricard Tomàs, ha sufrido bastante «a lo largo de las primeras horas. Nos llegaba la ceniza y parecía muy claro que venía hacia aquí», pero después «cambió el viento y ya tomó otra dirección».

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El fuego se declaró en una zona forestal con manchas agrícolas, con la mayor parte del terreno de difícil acceso. La columna de humo inicial era visible desde distintos lugares, lo que por momentos hizo que pareciera que había dos puntos de inicio del incendio.