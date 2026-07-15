IV Pla de suport al Tercer Sector
La equiparación salarial del sector social se extenderá a los profesionales de todos los departaments implicados
La medida, que busca que los funcionarios del tercer sector y los trabajadores de empresas subcontratadas por la Generalitat acaben cobrando lo mismo, había dejado fuera a profesionales de Igualtat i Feminisme
El Govern sella un acuerdo con patronales y sindicatos para mejorar el salario de 120.000 profesionales del sector social
Catalunya cifra en 600 millones de euros el coste de equiparar salarios en el sector social
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha comprometido este miércoles a que el acuerdo que alcanzó el Govern con los principales sindicatos y patronales para que la equiparación salarial de los trabajadores del sector social llegue a todo "los departamentos implicados". El anuncio llega tras la polémica desatada las últimas semanas porque el acuerdo alcanzado dejaba fuera a trabajadoras de departamentos como el de Igualtat i Feminisme.
De hecho, durante las últimas semanas, las trabajadoras de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral para la mujeres víctimas de violencia machista, denunciaron que el acuerdo --que tiene que aumentar los sueldos de los trabajadores del sector social un 23% en cuatro años-- no las tenía en cuenta.
El acuerdo, firmado el pasado 6 de mayo por el Govern, todas las patronales y los sindicatos CCOO y UGT --mayoritarios en el sector-- prevé que el ejecutivo catalán destine 150 millones de euros anuales hasta 2030 para que, a partir de esa fecha, los trabajadores del sector cobren lo mismo independientemente de si son funcionarios o trabajan para alguna de las muchas entidades que la Generalitat subcontrata para gestionar, por ejemplo, residencias de ancianos, recursos para personas sin hogar o salas de atención a las personas drogodependientes. El nuevo convenio estableció un sistema por el cual la Generalitat ofrecerá más ayudas a aquellas entidades que garanticen mejores salarios para sus empleados.
28 de mayo
El president ha anunciado la medida en el marco de la cumbre del 'IV Pla de suport al Tercer Sector Social de Catalunya' que ha tenido ligar este miércoles en el Palau de la Generalitat. Allí, Illa ha aprovechado para anunciar que en el Consell Executiu del próximo martes aprobará "establecer oficialmente el 28 de mayo como el dia del Tercer Sector Social".
La fecha escogida responde al día en el que, este mismo año, se aprobó en el Parlament la reclamada Ley del Tercer Sector Social, que establecía un marco jurídico fijo para reconocer el trabajo de las más 3.000 entidades sociales de Catalunya. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha valorado la nueva norma como "un paso adelante fundamental". "Ahora tenemos un reto: desplegarla y desarollarla", ha añadido la consellera.
Martínez Bravo también ha puesto el acento en la Ley de Instrumentos de Provisión del Sistema Público de Servicios Sociales, un "paso definitivo para pasar de la subvención a la concertación", ha defendido. La idea, ha detallado la consellera, es que los servicios sociales que dependen de la Generalitat se puedan financiar mediante "carteras de servicios o conciertos" para reducir "la incertidumbre del sector y la presión financiera de las entidades". A la espera de una reforma integral del sistema de financiación de las entidades, la consellera ha prometido "mejorar los plazos y la esturcturas de los pagos" de las subvenciones de cara a la próxima convocatoria de 2027.
El impacto de los presupuestos
La consellera también ha celebrado la reciente aprobación de los presupuetsos de la Generalitat y ha asegurado que incluyan mejoras relevantes para el Tercer Sector. En concreto, Martínez Bravo se ha referido a la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), un indicador que sirve de umbral para acceder a varias prestaciones y ayudas sociales y que llevaba años estancada. Las cuentas de la Generalitat prevén destinar 4.248 millones de euros al departament de Drets Socials.
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