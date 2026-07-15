Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISEncuesta GESOPLamine YamalFrancia - EspañaFranciaJosep PedrerolAP7Pedro PorroServicios mínimos RodaliesCalorRafa Nadal
instagramlinkedin

Incidente

Cuatro heridos leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta

El incidente obliga a interrumpir la circulación de la R2 Nord y la R11 entre Mollet-Sant Fost y Montcada i Reixac y se pone en marcha el transporte alternativo por carretera

Restablecida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras su interrupción por una fuga de gas cercana

Estación de Rodalies de La Llagosta (Vallès Oriental, Barcelona)

Estación de Rodalies de La Llagosta (Vallès Oriental, Barcelona) / 9pm

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cuatro personas han resultado heridas leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta (Vallès Oriental), según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Este servicio ha activado dos ambulancias. Poco antes de las dos de la tarde, Protecció Civil ha desactivado la prealerta de plan #Ferrocat.

El incidente ha obligado a interrumpir la circulación de la R2 Nord y la R11 entre Mollet-Sant Fost y Montcada i Reixac, según ha informado Renfe. Los trabajadores han sido confinados preventivamente, según ha indicado Protecció Civi. A la vez, se ha habilitado servicio de transporte alternativo por carretera entre Montcada i Reixac y Mollet del Vallès.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones
  2. La Policía Nacional desarticula en Badalona una trama dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos
  3. Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu
  4. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  5. El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa
  6. Científicos españoles detectan por primera vez azúcar en el corazón de la Vía Láctea: 'Está en una gran nube de gas y polvo
  7. Un juzgado contencioso estudia tres demandas por vulneración de derechos fundamentales en la infiltración de docentes
  8. Las entidades sociales de Catalunya detectan al menos 40 ayuntamientos que ponen trabas para empadronarse

Veinte personas han muerto ahogadas en Catalunya en el primer mes de la campaña de baño, seis de ellos menores

Veinte personas han muerto ahogadas en Catalunya en el primer mes de la campaña de baño, seis de ellos menores

Cuatro heridos leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta

Cuatro heridos leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta

Restablecida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras su interrupción por una fuga de gas cercana

Restablecida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras su interrupción por una fuga de gas cercana

La R1 recupera la normalidad entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras una fuga de gas

Catalunya pide a 15 expertos un informe sobre el polémico examen de Matemáticas de las PAU para "tomar medidas"

Catalunya pide a 15 expertos un informe sobre el polémico examen de Matemáticas de las PAU para "tomar medidas"

VÍDEO | Pedro Sánchez acude a La Línea por el acto de demolición de la Verja de Gibraltar

Catalunya mantiene la vacunación de gripe y covid a partir de los 60 años y prevé reforzar la inmunización de sanitarios y docentes

Catalunya mantiene la vacunación de gripe y covid a partir de los 60 años y prevé reforzar la inmunización de sanitarios y docentes

Los recién graduados en Medicina ganan más de 1.860 euros brutos al mes que los titulados en Historia

Los recién graduados en Medicina ganan más de 1.860 euros brutos al mes que los titulados en Historia