Incidente
Cuatro heridos leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta
El incidente obliga a interrumpir la circulación de la R2 Nord y la R11 entre Mollet-Sant Fost y Montcada i Reixac y se pone en marcha el transporte alternativo por carretera
Restablecida la circulación de la R1 entre Arenys de Mar y Canet de Mar tras su interrupción por una fuga de gas cercana
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Al menos cuatro personas han resultado heridas leves por una fuga en un contenedor con materias peligrosas en la estación de La Llagosta (Vallès Oriental), según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Este servicio ha activado dos ambulancias. Poco antes de las dos de la tarde, Protecció Civil ha desactivado la prealerta de plan #Ferrocat.
El incidente ha obligado a interrumpir la circulación de la R2 Nord y la R11 entre Mollet-Sant Fost y Montcada i Reixac, según ha informado Renfe. Los trabajadores han sido confinados preventivamente, según ha indicado Protecció Civi. A la vez, se ha habilitado servicio de transporte alternativo por carretera entre Montcada i Reixac y Mollet del Vallès.
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