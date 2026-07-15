Encuesta
El CIS sitúa a Castellón como destino nº1 de España para ver el eclipse
El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas refleja que la provincia es el lugar favorito de los españoles que prevén viajar para ver este fenómeno histórico, por delante de otros como Illes Balears, Teruel o Burgos
Noelia Martínez
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado una encuesta sobre el eclipse total del próximo 12 de agosto y afirma que Castellón es la provincia favorita elegida por los españoles que se van a desplazar desde su residencia habitual para verlo. De este modo, un 12,2% de los encuestados ha decidido verlo desde territorio castellonense, siendo el porcentaje más alto, y junto con los datos de Valencia y Alicante, hace que la Comunitat Valenciana sea el destino elegido del 18,2% de las personas que respondieron al CIS.
Castellón se sitúa como la zona más valorada para presenciar el fenómeno astronómico, con uno de cada diez españoles que se decanta o tiene ya en mente desplazarse hasta aquí para observarlo, ya sea una escapada de ida y vuelta en el mismo día o una estancia con alojamiento durante más jornadas.
El ranking de predilección de destinos para ver el eclipse el día 12
El ranking dado a conocer por el CIS sitúa a Castellón provincia con el mayor porcentaje de personas que tienen la intención de desplazarse para ver el eclipse en la provincia, un 12,2%; le siguen Illes Balears (10,7%), Teruel (6,9%), Burgos (6,1%), Valladolid (6,1%) y Tarragona (5,9%).
La Generalitat ya ha elaborado dispositivos preventivos que ayuden a organizar la acogida de visitantes, con puntos oficiales de observación y divulgación de información para una correcta visualización del eclipse. Además, se han repartido en algunas zonas gafas de eclipse, la medida de seguridad necesaria para poder visualizarlo sin impacto para la salud.
Dudas por el impacto sobre el alojamiento: muchos se hospedarán con familia y amigos
El sondeo del CIS también refleja que el número de encuestados que no verá el eclipse es prácticamente el mismo que el de los que lo harán con seguridad, siendo este último grupo ligeramente inferior.
Además, la mayoría afirma que no ha cambiado sus planes de vacaciones y más de la mitad que ya saben desde dónde observarán el eclipse lo harán en la localidad de su vivienda habitual. Un buen número de los encuestados, además, añade que pasarán unos días en el destino de observación pero se alojarán en casa de familia o amigos, lo que generaría en ese caso menos impacto económico.
Preocupación por los colapsos en las carreteras y servicios sanitarios
Los expertos y organizadores de la recogida de personas durante esos días por la Comunitat Valenciana han coincidido en la preocupación por colapsos en las carreteras. La doctora en Física por la Universitat de València Amelia Ortiz advierte que los atascos pueden provocar un problema de acceso de los servicios sanitarios en caso de emergencia que se haya de solventar. Según el CIS, el grueso de personas que se desplazarán para ver el eclipse lo harán en un vehículo privado, lo que propicia todavía más el embotellamiento en las carreteras y por ello se planifican dispositivos especiales. Informa: Marta Orts.
Junta provincial de Seguridad: de puntos de hidratación a medidas para evitar incendios forestales
La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, recalcó ayer que «la provincia de Castellón está preparada para el eclipse del 12 de agosto, puesto que está ya acostumbrada a acoger eventos multitudinarios y que conllevan una gran aglomeración de personas”. Así lo destacó en la primera junta de seguridad provincial para coordinar la cita, en la que se instó a los cuatro municipios con punto de observación (Castelló, Onda, Peñíscola y Benassal) a convocar juntas locales de seguridad. De este modo se quiere avanzar en los detalles de la planificación. Ya hay medidas previstas como la habilitación de puntos de hidratación por los municipios, controles de tráfico y accesos para evitar colapsos, control de aforo en los puntos oficiales, actuaciones preventivas y de concienciación para evitar incendios forestales y el refuerzo de la información a la ciudadanía para la normalidad de la jornada.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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