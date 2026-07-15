Científicos de Barcelona crean una "nueva generación de fármacos" activados por luz capaces de restaurar la visión en ratones ciegos

Tras más de una década de trabajo, un consorcio de científicos españoles ha logrado un avance que, aunque por ahora todavía está en el terreno experimental, promete convertirse en una poderosa línea de investigación frente a la ceguera. Según publica este miércoles la revista científica de la American Chemical Society, un equipo de investigadores liderado por el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) ha logrado desarrollar una nueva clase de fármacos activados por luz con el que se ha logrado restaurar la visión en ratones ciegos. Los expertos afirman que este tratamiento, que por ahora solo se ha testado en animales, algún día podría utilizarse para restaurar la visión en pacientes con enfermedades degenerativas de la retina. Y a diferencia de muchas de las terapias innovadoras desarrolladas en los últimos años, con esta no harían falta desplegar ni técnicas de edición genética ni implantes sino que podría bastar con un simple colirio.

El trabajo parte de una premisa sencilla pero poderosa. Y es que una de las principales causas de ceguera en el mundo son las enfermedades que provocan la degeneración de los fotorreceptores. En estas patologías, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), las células de la retina encargadas de captar la luz y transformarla en señales nerviosas se deterioran progresivamente y acaban muriendo. En la práctica, esto significa que, aunque gran parte del resto del circuito neuronal de la retina permanece intacto, el ojo deja de convertir la luz en información que pueda llegar al cerebro y, por lo tanto, la persona pierde su visión. ¿Pero y si existiera una forma de engañar a la retina para que volviera a detectar la luz aún habiendo perdido sus fotorreceptores y, con ello, se pudiera restaurar parcialmente su visión? Es ahí donde, bajo esta premisa, los científicos se pusieron manos a la obra en busca de una solución.

Los científicos explican que este tratamiento "no es una cura de la ceguera" ya que no aborda la causa de la degeneración de los fotorreceptores de la retina pero que, aún así, las primeras pruebas indican que es "sorprendentemente eficaz a la hora de restaurar la visión"

La terapia, desarrollada por un total de siete instituciones españolas bajo la batuta de la científica Rosalba Sortino, consiste en utilizar una nueva generación de fármacos activados por luz diseñados específicamente para asumir parte de la función perdida de los fotorreceptores del ojo. Según explican los científicos responsables de su creación, estas moléculas, denominadas 'Prosthe6', han sido ideadas para actuar como una especie de "interruptores" que responden a la luz y activan directamente todas quellas células de la retina que permanecen conservada pese a la degeneración causada por algunas enfermedades. De esta forma, explican, el tratamiento consigue reconstruir la comunicación entre la luz que entra en el ojo y el circuito visual que envía esa información al cerebro. Y así, convertirse en una "prótesis molecular" que devuelve sensibilidad a la retina sin necesidad ni de implantes ni modificaciones genéticas.

Científicos del IBEC trabajan en el desarrollo de fármacos fotosensibles. / IBEC

Resultados esperanzadores

El tratamiento fue testado en ratones que habían perdido la visión debido a la degeneración de sus fotorreceptores. Los científicos explican que, después de recibir el tratamiento, los animales ciegos volvieron a recuperar el comportamiento de los roedores sanos y a esquivar las zonas más iluminadas. Y eso, explican, sugiere que este fármaco no solo consiguió activar células aisladas de la retina sino que, además, fue capaz de restaurar una percepción de la luz suficientemente funcional como para guiar el comportamiento del animal. Según matiza Pau Gorostiza, profesor de investigación ICREA en el IBEC y colíder del estudio, "este tratamiento no es una cura de la ceguera ya que no aborda la causa de la degeneración de los fotorreceptores" pero, aún así, "resulta sorprendentemente eficaz a la hora de restaurar la visión".

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"Convertir esto en una terapia es un proceso largo y complejo, pero los resultados muestran que existe una posibilidad realista de restaurar una visión de alta calidad mediante este tipo de fármacos" Pau Gorostiza — Científico

Los científicos creen que este tratamiento es especialmente prometedor ya que está diseñado para aprovechar una parte de la retina que permanece intacta incluso cuando los fotorreceptores han desaparecido, lo que abre la posibilidad de tratar enfermedades degenerativas de la visión sin necesidad de implantes, cirugías complejas o modificaciones genéticas. En los experimentos, algunos de los compuestos más eficaces demostraron funcionar no solo mediante inyecciones dentro del ojo sino también administrados en forma de colirio. Los científicos explican que la tecnología ya ha sido patentada y que se está estudiando, entre otros, meidante una empresa privada. "Convertir esto en una terapia es un proceso largo y complejo, pero los resultados muestran que existe una posibilidad realista de restaurar una visión de alta calidad mediante este tipo de fármacos", afirma Gorostiza tras la publicación de este trabajo.