Catalunya pide a 15 expertos un informe sobre el polémico examen de Matemáticas de las PAU para "tomar medidas"

Catalunya ha pedido a 15 expertos un informe comparativo sobre el polémico examen de Matemáticas de las PAU para "tomar medidas" en un futuro. Así lo ha explicado este miércoles la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat en un acto del Agència per a la Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya celebrado en la UPF. Un informe en la que 15 profesionales de las Matemáticas -entre ellos el presidente de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), según ha subrayado la propia Montserrat- a los que se le ha pedido un informe comparando el examen de junio -el del "drama"- el de las incidencias [el que se ha hace días después para alumnado que no pudo presentarse al examen], los de años anteriores y los del resto de comunidades autónomas.

Montserrat se reunió este martes con los responsables de las materias de la selectividad para hacer una evaluación de las pruebas; una reunión que ya tenían programada, pero en la que, como no, salió el tema de las Matemáticas (suspendido con un 4,1, la nota más baja de la última década).

Recoger percepciones "con objetividad"

La consellera ha destacado que en los 36 años de historia de las PAU nunca una consellera se había reunido con los coordinadores de las materias, y que su reunión de este martes fue su tercer encuentro, para hacer una evaluación continua de las PAU, tras la introducción de un nuevo modelo de examen en 2024, "con el objetivo de recoger percepciones con objetividad" y "necesidades", teniendo en cuenta, además, que este año entra en vigor la fusión de las materias de ciencias en primero de Bachillerato.

"Hicimos una encuesta a los correctores de todas las materias, de las 35, de forma anónima, para ver la adecuación del currículum con el modelo de examen, y estos correctores han puesto una nota superior al 8 la adecuación del examen de Matemáticas", ha señalado también la consellera, destacando que exámenes como Química o Filosofía habían registrado más revisiones de examen que las Matemáticas. Según ha señalado Montserrat, año el número de solicitudes de revisión del examen de Matemáticas ha sido de más de 490, mientras para el de Química o Filosofía fueron "más de 500". De hecho, la principal queja de los estudiantes catalanes sobre el examen de Matemáticas fue que era "imposible de acabar", por lo que muchos no fueron a la revisión conscientes de que era imposible subir nota porque no habían respondido a la mitad de las preguntas.

Nuestro objetivo es el "rigor académico": "Los exámenes no los pone el Govern, los ponen los expertos", ha zanjado.