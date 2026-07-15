Los robos de cable ferroviario se disparan en España: el 38% se producen en Catalunya

Los robos de cable se han disparado en la red ferroviaria española en lo que va de 2026. En apenas seis meses se han producido 409 incidentes, muy cerca de los 462 de todo el año pasado. De nuevo, el fenómeno se ceba en Catalunya, que concentra el 37,9% de las denuncias, según cifras que Adif ha dado este miércoles. Concretamente, en lo que va de año la red de Rodalies suma 152 robos de cable, solo 32 menos que los 184 que se registraron en todo 2025.

Los datos confirman una tendencia al alza que ya avanzó recientemente el consejero delegado de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà: "Este año han robado el doble de cable que en 2025". El robo de cobre es junto a los grafitis y los atropellos los incidentes que más retrasos provocan en Rodalies, Regionals y la Alta Velocidad.

Si la tendencia no cambia, 2026 será el año con más robos de cobre desde que hay registros

Según datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los robos aumentan en Catalunya desde 2021. Ese año se produjeron 30 robos y en 2022, 34. A partir de ese momento, el número de incidentes se multiplicó: 113 en 2023; 127 en 2024 y los 184 en 2025. Los 152 robos que se han producido este 2026 hacen pensar que el año acabará con una cifra superior a la de 2025.

En el conjunto del Estado, la situación también ha empeorado significativamente: 409 denuncias en seis meses hacen presagiar que la cifra final de 2026 superará las 462 que se presentaron durante todo 2025. En el caso del conjunto de España, la evolución de estos incidentes ha sido desigual: en 2020 se dieron 121 robos y en 2021, 279. El número se disparó entonces hasta las 392 en 2022; las 360 en 2023; las 345 en 2024 y el máximo histórico de 462 de 2025. Si la tendencia no cambia, 2026 será el año con más robos desde que hay registros.

Catalunya, otra vez

Que Catalunya sea este 2026 la comunidad autónoma más afectada por este fenómeno no es ninguna novedad. Desde 2018, la red de Rodalies es la que más acusa este tipo de incidentes, con el 27,7% del total de robos de cable. La siguen Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Madrid (9,4%) y Castilla - La Mancha (7,3%).

Este 2026, sin embargo, la afectación en Catalunya es más intensa que los últimos años. La red de Rodalies y Regionals, y también las vías de Alta Velocidad que discurren por la comunidad autónoma, concentran el 37,8% de las sustracciones de cable de toda España. La siguen, ya lejos, Aragón (23,13%), País Vasco (6,97%) y Castilla - La Mancha (6,22%).

Endurecimiento de las penas

Adif asegura que, ante el aumento de robos de cable, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible propondrá endurecer las penas por estos actos vandálicos mediante una reforma del Código Penal. Es algo parecido a lo que ya hizo hace pocos meses el Govern con los grafitis. En este caso, endurecieron las sanciones administrativas previstas ante las pintadas y elevaron hasta 900.000 euros las multas por los casos más graves.

La compañía ferroviaria también asegura que está trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para tratar de mitigar los efectos de estos delitos y que ya ha reforzado la vigilancia de las instalaciones y los puntos en los que se ha constatado una mayor incidencia.

Uno de estos tramos más afectados es el de la R3 en Montcada i Reixac. Se trata de un trazado que debería haber reabierto el pasado mes de mayo, pero que no podrá reabrir al tráfico ferroviario hasta el 2027 por la caída del muro de una fábrica cementera sobre las vías en las obras de la estación de Montcada - Bifurcació. Allí, los ladrones han aprovechado que no pasaban trenes para llevarse grandes cantidades de cable sin ser detectados por Adif o por los Mossos.

En un solo robo, los ladrones pueden llevarse cientos de metros de cable, lo que provoca graves retrasos en las líneas de tren mientras los operarios tienen que recolocar el material. El pasado mes de mayo, dos ladrones fueron pillados 'in fraganti' cuando trataban de llevarse 150 metros de cable en Sant Feliu de Llobregat. Provocaron retrasos de más de media hora en la R4.