Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse

La Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) ha presentado este miércoles en Barcelona la encuesta de inserción laboral 2026. El estudio revela una tasa de empleo muy elevada entre los titulados a los tres años de salir de la facultad [nueve de cada diez están en activo], pero muestra diferencias significativas en los salarios en función de los estudios [y confirma que, pese a que los sueldos nominales aumenten, la inflación impide que se recupere el poder adquisitivo de 2011].

Historia es la titulación con el salario más bajo de todo el estudio, con 1.920 euros brutos mensuales de media, seguida por Pedagogía y Psicopedagogía, con 2.018 euros.

Terapia y Rehabilitación, el sueldo más bajo dentro del ámbito de la Salud, situándose en 2.098 euros.

En cuanto a las Humandides, el conjunto de estas titulaciones percibe una media de 2.107 euros brutos al mes, mientras el mínimo en el ámbito de la Ciencias son Cierras de la Tierra, con un con 2.146 euros.

A pesar de ser el máximo de su ámbito (Humanidades), los 2.213 euros de Filología Catalana y Castellana es inferior a los mínimos de otros sectores como las ingenierías

A pesar de ser el máximo de su ámbito (Humanidades), los 2.213 euros de Filología Catalana y Castellana es inferior a los mínimos de otros sectores como las ingenierías; mientras Veterinaria y Producción Alimentaria es la titulación con el salario más bajo dentro de las ingenierías, con 2.234 euros brutos al mes de media.

Bellas Artes registra el valor mínimo en el Índice de Calidad Ocupacional (53,8 puntos) y Artes y Diseño se menciona como uno de los subámbitos donde la adecuación del trabajo a los estudios está empeorando, lo que impacta negativamente en las expectativas salariales.

Llama la atención que Turismo es la carrera con el índice de satisfacción más bajo (solo el 47,1 % repetiría), principalmente debido a la insatisfacción con las salidas laborales y condiciones derivadas.