Educación superior
Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más altos tres años después de graduarse
Los graduados catalanes de Medicina y Odontología cobran de media 3.783 euros brutos al mes; seguidos por los del ámbito de la Ingeniería Civil y la Economía
Los recién graduados en Medicina ganan más de 1.860 euros brutos al mes que los titulados en Historia
Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
Según la encuesta de inserción laboral 2026 realizada por la Agència per a la Qualitat Universtiària de Catalunya (AQU) presentada este miércoles, la tasa de empleo a tres años de los graduados catalanes es muy elevada, superior al 93%. Pero, ¿cuáles son los estudios que abren las puertas a puestos de trabajo mejor remunerados? ¿Cuánto cobran los graduados tres años después de salir de la universidad?
La encuesta, que agrupa los estudios por ámbitos, indica que los licenciados en Medicina y Odontología son los que obtienen un salario bruto superior, con 3.783 euros de media. El segundo lugar del ranking lo ocupa la Ingeniería Civil, con un sueldo medio bruto de 3.110 euros, y el tercero, el ámbito de la Economía, con 2.925 euros brutos.
Con un sueldo bruto de 2.710 euros al mes, un titulado en el doble grado de Física y Matemáticas cobra menos que uno del ámbito de la Economía (2.925 euros) a los tres años de graduarse
Llama la atención que Física y Matemáticas esté en cuarto lugar, por detrás de Economía, con un sueldo bruto de 2.710 euros. En quinto lugar, y bastante por debajo en cuanto a tabla salarial, está el ámbito de la Veterinaria y Producción Alimentaria, con 2.234 euros brutos mensuales.
Más allá de los casos individuales, los promedios de todo el ámbito de Ingenierías (2.881 euros de medio) y de Salud (2.694 de medio) superan las medias de los demás sectores. En términos generales, el inorme subraya que las titulaciones de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM) perciben 300 euros brutos mensuales más que el resto de graduados.
El doctorado marca diferencia
El informe señala cómo el nivel de estudios influye directamente en el sueldo. Mientras la media de un grado varía según el área, los titulados de Máster ganan una media de 2.850 euros y los de Doctorado alcanzan los 3.232 euros.
Más allá de los estudios elegidos, persisten las diferencia de género. La brecha salarial favorece sistemáticamente a los hombres, llegando a ser de 484 euros en Medicina y Odontología y de 466 en el ámbito de la Ingeniería Civil.
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