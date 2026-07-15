Catalunya mantiene la vacunación de gripe y covid a partir de los 60 años y prevé reforzar la inmunización de sanitarios y docentes

El Departament de Salut ha presentado este miércoles el balance de la campaña conjunta de vacunación del pasado otoño e invierno contra la gripe y el covid y las principales recomendaciones para la próxima temporada (2026-2027). Catalunya mantendrá la doble inmunización para los mayores de 60 años, teniendo en cuenta la epidemiología esperada, las vacunas disponibles, la efectividad vacunal y los recursos del sistema.

La próxima campaña se desplegará, de forma escalonada, a partir del próximo 5 de octubre, comenzando con la vacunación con los residentes en geriátricos, los mayores de 80 años, las mujeres embarazadas, los niños y el personal sanitario. El 26 de octubre se abrirá la vacunación al resto de grupos, inicialmente con cita previa, y a partir del 16 de noviembre sin cita.

El objetivo es concentrar el máximo de actividad entre el inicio de la campaña y el 18 de diciembre, aunque, como cada temporada, las vacunas seguirán estando disponibles durante toda la temporada epidemiológica, aproximadamente hasta finales de marzo.

Entre las prioridades estratégicas, Salut prevé reforzar la vacunación en los centros sanitarios, mantener por tercera temporada el convenio con los Colegios Farmacéuticos para promover la recomendación de la vacunación en las oficinas de farmacia e impulsar la implicación del personal sanitario, mediante la coordinación con los colegios profesionales.

El personal sanitario y docente

Asimismo, está previsto ampliar la difusión de la campaña a través de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, promover acciones específicas dirigidas al colectivo docente en colaboración con el departamento de Educación y reforzar la participación de los ayuntamientos y de las entidades locales en la comunicación y el despliegue territorial.

Para la próxima temporada se utilizarán vacunas adaptadas a las cepas circulantes. En el caso de la gripe, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el hemisferio norte, se han actualizado los tres componentes de las vacunas trivalentes. En el caso del covid, la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado actualizar la composición antigénica con la variante XFG del SARS-CoV-2. El principal objetivo de la campaña es aumentar las coberturas de vacunación, especialmente entre las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones, y garantizar la equidad y la accesibilidad en todo el territorio.

Crece la cobertura de gripe

En la pasada temporada, Catalunya administró un total de 1.524.442 dosis de la vacuna antigripal y 934.309 dosis de la vacuna contra el covid. En el primer caso, se ha registrado un incremento de 112.517 dosis respecto a la temporada anterior, en la que se administraron 1.411.925. Por el contrario, frente al covid se han administrado 16.913 dosis menos.

Los datos de la inmunización frente a la gripe demuestran, por tanto, que se ha roto la tendencia descendente de las dos temporadas anteriores, con una cobertura de casi el 40% (el 39,6%) de las personas incluidas en los grupos diana y un incremento aproximado de punto y medio respecto a las dos temporadas anteriores. En cambio, la cobertura frente al covid se quedó en el 28,5% de la población recomendada.

Por regiones sanitarias, Barcelona ciudad ha registrado las coberturas más elevadas tanto en gripe, con un 43%, como en COVID-19, con un 33,4%. En vacunación antigripal también destacan Lleida, con un 42,2%; Alt Pirineu i Aran, con un 41,6%, y Metropolitana Sur, con un 41%.

Hospitalizaciones

La temporada anterior se ha caracterizado por unas tasas de incidencia superiores a las observadas en los inviernos precedentes, con un impacto especialmente destacado en los menores de 14 años, y por un pico epidémico que se produjo antes que en temporadas previas. A pesar de esta mayor incidencia, las tasas de hospitalización se han mantenido en niveles similares a los de la temporada anterior e inferiores a los registrados durante la temporada 2023-2024, aunque han seguido siendo más elevadas entre las personas de más de 60 años.

Las estimaciones disponibles indican una efectividad significativa de la vacuna contra la gripe A en las consultas atendidas, especialmente entre niños y adolescentes. Ante ello, el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicado este miércoles, durante la presentación de la campaña, que «es muy importante vacunarse cuanto antes y hacerlo de manera programada, aunque también se reforzará la vacunación oportunista aprovechando las visitas que las personas realizan a los centros de atención primaria por otros motivos». Asimismo, ha subrayado que se promoverá especialmente la vacunación entre los profesionales sanitarios y otros colectivos, como el personal docente.