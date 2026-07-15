Alarma vecinal en el barrio de l'Estació de Figueres por las gamberradas de un pirómano reincidente

Entre «cabreados y preocupados», así están los vecinos del barrio de l'Estació de Figueres debido a las constantes gamberradas que protagoniza un individuo desde hace meses y con un claro perfil de pirómano, como han podido comprobar horrorizados los habitantes de un bloque de pisos de la calle Pompeu Fabra esta pasada madrugada. Gracias a las cámaras de seguridad del edificio, han podido grabar cómo el individuo encendía un fuego en la entrada del garaje comunitario, con más de un centenar de plazas en su interior, y después acercaba las llamas a la puerta de acceso. Por suerte, la instalación ha resistido el fuego y este no ha cobrado fuerza.

Los vecinos han denunciado los hechos ante la Guardia Urbana de Figueres este mismo martes y esperan que haya una actuación efectiva que detenga el incivismo reiterado del individuo. Durante meses, prendió varios fuegos en un descampado de la calle Migdia que ahora el Ajuntament ha habilitado como aparcamiento público. El individuo es conocido en los establecimientos comerciales y negocios próximos a la Estación de Autobuses por las constantes gamberradas que lleva a cabo allí.

Una zona caliente de la seguridad ciudadana

Este caso no es el único que afecta al barrio de l'Estació, lo que ha motivado que el equipo de gobierno del alcalde Jordi Masquef esté preparando la apertura de una oficina de la Guardia Urbana en los locales del antiguo comedor social. El objetivo inicial era crear un punto de atención para los asuntos relacionados con las ocupaciones ilegales de viviendas, pero también se quiere potenciar la presencia policial en esta zona de la ciudad, muy castigada en materia de incivismo y seguridad ciudadana.

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El hecho de que la estación de ferrocarril que gestiona Adif no tenga ningún tipo de control sobre los viajeros que llegan a la ciudad con o sin billete, como sí tienen otras ciudades, es uno de los factores que más se comentan cuando se aborda este asunto, lo que obliga a los distintos cuerpos policiales a llevar a cabo operativos constantes de control y vigilancia.