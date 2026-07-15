Sucesos
Alarma vecinal en el barrio de l'Estació de Figueres por las gamberradas de un pirómano reincidente
Esta pasada noche ha intentado prender fuego a la entrada del garaje de un bloque de pisos de la calle Pompeu Fabra
La Comunidad de Vecinos ha denunciado los hechos ante la Guardia Urbana y lamenta que el problema dure desde hace meses
Santi Coll
Entre «cabreados y preocupados», así están los vecinos del barrio de l'Estació de Figueres debido a las constantes gamberradas que protagoniza un individuo desde hace meses y con un claro perfil de pirómano, como han podido comprobar horrorizados los habitantes de un bloque de pisos de la calle Pompeu Fabra esta pasada madrugada. Gracias a las cámaras de seguridad del edificio, han podido grabar cómo el individuo encendía un fuego en la entrada del garaje comunitario, con más de un centenar de plazas en su interior, y después acercaba las llamas a la puerta de acceso. Por suerte, la instalación ha resistido el fuego y este no ha cobrado fuerza.
Los vecinos han denunciado los hechos ante la Guardia Urbana de Figueres este mismo martes y esperan que haya una actuación efectiva que detenga el incivismo reiterado del individuo. Durante meses, prendió varios fuegos en un descampado de la calle Migdia que ahora el Ajuntament ha habilitado como aparcamiento público. El individuo es conocido en los establecimientos comerciales y negocios próximos a la Estación de Autobuses por las constantes gamberradas que lleva a cabo allí.
Una zona caliente de la seguridad ciudadana
Este caso no es el único que afecta al barrio de l'Estació, lo que ha motivado que el equipo de gobierno del alcalde Jordi Masquef esté preparando la apertura de una oficina de la Guardia Urbana en los locales del antiguo comedor social. El objetivo inicial era crear un punto de atención para los asuntos relacionados con las ocupaciones ilegales de viviendas, pero también se quiere potenciar la presencia policial en esta zona de la ciudad, muy castigada en materia de incivismo y seguridad ciudadana.
El hecho de que la estación de ferrocarril que gestiona Adif no tenga ningún tipo de control sobre los viajeros que llegan a la ciudad con o sin billete, como sí tienen otras ciudades, es uno de los factores que más se comentan cuando se aborda este asunto, lo que obliga a los distintos cuerpos policiales a llevar a cabo operativos constantes de control y vigilancia.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Empordà
- Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones
- La Policía Nacional desarticula en Badalona una trama dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos
- Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu
- Científicos españoles detectan por primera vez azúcar en el corazón de la Vía Láctea: 'Está en una gran nube de gas y polvo
- Un juzgado contencioso estudia tres demandas por vulneración de derechos fundamentales en la infiltración de docentes
- El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa
- Las entidades sociales de Catalunya detectan al menos 40 ayuntamientos que ponen trabas para empadronarse
- La princesa Leonor pide proteger y acompañar el 'talento joven' y el Rey reivindica la necesidad de 'progresar juntos